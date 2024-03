Dobrar de tamanho neste ano e nos próximos três se tornar a maior rede de academias/escolas de tênis do mundo é o objetivo da mineira Fast Tennis, criada em 2019 e que hoje conta com 8 unidades em Belo Horizonte com 180 a 200 alunos. Com unidades próprias, a rede de escolas de tênis faturou R$ 2 milhões no ano passado e tem como meta chegar a R$ 5 milhões este ano com 50 unidades entre próprias e franqueadas. “Nós iniciamos o projeto de franquias em setembro de 2023 e agora é o momento que vamos acelerar”, afirma Lucas André, CEO da Fast Tennis, ao informar que já conta com franquias da marca em São Caetano do Sul, Niterói, Teresina, Curitiba e Campinas. “Nosso foco não é formar campeões de tênis, mas sim promover saúde e diversão para as pessoas”, afirma Lucas ao revelar que 45% dos alunos são mulheres e que 90% nunca havia pego em uma raquete de tênis anteriormente. Na média, os alunos têm entre 28 e 35 anos. De acordo com o empresário e um dos fundadores da rede de academias/escolas de tênis, para uma unidade são necessários dois professores por quadra, uma área de 540 metros quadrados e R$ 250 mil de investimentos, já considerando capital de giro. “As academias trabalham com uma margem de 25% a 30% e faturamento de R$ 60 mil a R$ 70 mil”, informa Lucas. Com um aplicativo que permite aos alunos flexibilidade no agendamento das aulas, sem cobrança pela primeira aula ou multa por desligamento, a Fast Tennis planeja chegar a 300 unidades em 2028, se tornando assim, segundo Lucas, “a maior rede de academias de tênis do mundo”.



Com investimentos que somam R$ 190 milhões, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) planeja efetuar este ano a troca de 225 mil medidores de energia elétrica convencionais por equipamentos inteligentes e que permitem a medição remota, assim como a reconexão e o desligamento de uma unidade consumidora de energia. O número deste ano é 188% maior do que o realizado no ano passado, quando foram trocados 78 mil medidores. “Nós já fizemos a troca de quase 1 milhão de medidores de pontos de consumo”, afirmou o vice-presidente de Comercialização da Cemig, Dimas Costa, em evento na quarta-feira. A previsão é que entre 2023 e 2027 sejam trocados 1,3 milhão de medidores, com ênfase na Grande Belo Horizonte. Os clientes da Cemig Energia Livre, que atua no mercado desregulado, já são conectados com medidores inteligentes.

A Di Santinni, marca de calçados no segmento popular, quer inaugurar este ano sua primeira loja em Minas Gerais. A fabricante, que desde 1980 produz em uma fábrica no Rio de Janeiro, abriu sua primeira loja também no Rio de Janeiro no início da década de 1980. A partir de 2003 abriu sua primeira franquia, modelo que agora busca iniciar em Minas Gerais. “Minas é o quarto estado em potencial de consumo de calçados e nós buscamos um franqueador parceiro para um plano de longo prazo”, diz o diretor de franchising da Di Santinni, Diego Caravaca. De acordo com ele, Minas tem potencial para ter 25 lojas, sendo que de 8 a 10 delas em Belo Horizonte. Cada loja, segundo Caravaca, representa investimento entre R$ 850 mil e R$ 1 milhão, com 12 a 15 empregos gerados. As lojas franqueadas têm um faturamento médio de R$ 370 mil.

Numa iniciativa pioneira, a AngloGold Ashanti iniciou neste mês a primeira operação com uma carregadeira 100% elétrica na Mina Cuiabá, em Sabará, na Grande Belo Horizonte. “Comparado com a versão tradicional a diesel, o veículo é zero carbono, funciona a baterias, e possui sistemas com taxas mínimas de emissão de calor e ruídos, aumentando a segurança”, informa a mineradora. A operação com a carregadeira elétrica gera uma redução no consumo de 9.120 litros de óleo/diesel por mês, com queda de 500 kg de emissão de CO2. O investimento é de aproximadamente R$ 11 milhões por 18 meses de locação. Outros R$ 2,7 milhões foram investidos em infraestrutura da mina para a operação da máquina.



O Espaço 356, localizado na BR-356, em Belo Horizonte, recebeu investimentos da ordem de R$ 200 milhões, com a geração de cerca de 120 empregos. Com uma área total de 2 mil metros quadrados, o empreendimento do Grupo EPO vai contar com um espaço para a instalação de escritórios de diversos segmentos. “Estamos preparados para receber atividades de escritórios de diversos segmentos, como indústria criativa, startups, arquitetura, design, produtoras de evento, além de serviços voltados para a área da saúde, estética, bem-estar, entre outros”, informa o diretor Comercial e de Novos Negócios do Grupo EPO, Guilherme Santos. O Espaço 356, na saída para o Rio de Janeiro, será inaugurado neste primeiro semestre.

“Estamos sempre pensando no futuro. Este gasoduto foi dimensionado possibilitando uma expansão futura do Sistema de Distribuição de Gás para o Triângulo Mineiro”

Gilberto Valle

Presidente da Gasmig