Operação de exportação de espudomênio produzido no Vale do Jequitinhonha pelo Porto do Açu, no Rio de Janeiro

Com o embarque de 200 mil toneladas de espodumênio e lítio em 2023, o Porto do Açu, no litoral do Rio de Janeiro, se tornou a porta de saída para exportação do mineral estratégico produzido no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Com o espodumênio, o terminal portuário bateu um recorde no ano passado, com o embarque de 84.145 toneladas em seis dias, sendo 14,300 toneladas/dia (6 dias de operação).

A expectativa é que este ano o volume do mineral de onde se extrai o lítio e o metal high grade e low grade possa mais do que dobrar este ano. Para atender à demanda, o Porto do Açu investiu R$ 300 milhões nos últimos dois anos no terminal portuário multicargas e em armazéns, com um novo berço de atracação e quase 70 mil metros quadrados de área, sendo 30 mil metros quadrados para o lítio, segundo informa o diretor de operações do Porto do Açu, João Braz.

E não é apenas no lítio que o Açu está se tornando um dos principais pontos de embarque das exportações e desembarque das importações de Minas Gerais. Hoje, excluindo petróleo e gás, 95% das cargas movimentadas no Porto do Açu têm origem ou destino em Minas”, afirma o executivo. Apenas no terminal multicargas, o estado responde por 60% das cargas.

A projeção é de que o porto tenha movimentado 84 milhões de toneladas em 2023, com crescimento de 40% em relação ao volume de embarques e desembarques do ano anterior, devendo chegar a 100 milhões de toneladas este ano, segundo estima Braz.

Novos negócios

Um engenheiro mecânico e publicitário com experiência em gestão e um administrador que atua na Fundação Dom Cabral decidiram montar um novo negócio: oferecer às empresas a possibilidade de gerarem receita além da atividade principal, fazendo surgir novos empreendimentos dentro das companhias. Com esse propósito, Raphael Nascimento e Brunno Montolli criaram, em 2022, a nnHub.

Raphael Nascimento e Brunno Montolli, sócios da nnHub nnHUB/Divulgação

Com mais de 20 propostas executadas para grandes clientes, os sócios da nnHub destacam a necessidade de engajamento das empresas na perspectiva de novas receitas.. “O objetivo é encontrar formas de proteger um negócio e gerar novas fontes de receita”, diz Montolli. “A vantagem é que não é só uma consultoria, nós trabalhamos a montagem desse novo projeto”, acrescenta Nascimento.

“A reforma tributária vai dar muito trabalho na sua normatização e na adequação das empresas, porque vai diminuir os benefícios e ter uma padronização”



Francisco Viana Rodrigues, sócio do escritório Cescon Barrieu Advogados





Garantia mineira



Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) mostrou que Minas Gerais assumiu o terceiro lugar no ranking de seguro Garantia, que é o principal entre as apólices quando uma obra começa a ser executada. Minas Gerais arrecadou R$ 381 milhões em 2023, ficando atrás do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O valor representa um aumento de 23,8% em relação ao ano anterior. Ainda de acordo com a CNSeg, mais de R$ 79,6 milhões foram pagos no período.

Minas subiu um degrau no ranking no ano passado. O estado acompanhou a expansão no país. Em abrangência nacional, o ramo arrecadou R$ 5,2 bilhões, com crescimento de 20,3% e pagou aproximadamente R$ 1,4 bilhão, acréscimo de 7,4% em relação à 2022.

Loja da Drogaria Araújo inaugurada em Patrocínio, no Alto Paranaíba Christian Caldeira/Divulgação

Araujo no interior

Dentro do planejamento de expandir sua rede de lojas para o interior do estado, com um investimento da ordem de R$ 150 milhões, a Drogaria Araujo inaugurou sua primeira filial em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

No mês passado inaugurou uma em Ipatinga, no Vale do Aço. O plano da rede varejista de medicamentos é chegar a Ponte Nova, Três Corações, Esmeralda, Curvelo e Ouro Branco, entre outras cidades do estado.

“Buscamos sempre proporcionar a melhor experiência para os clientes e estamos trazendo para Patrocínio uma estrutura completa de produtos e serviços, com o nosso padrão de qualidade em saúde e bem-estar”, ressaltou o gerente de Expansão e Novos Negócios da Araújo, Alexandre Costa.

Economia na conta

O Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DAE) de João Monlevade vai economizar cerca de R$ 9 milhões na sua conta de energia a partir de um contrato firmado com a Cemig no âmbito do Mercado Livre de Energia. Com o contrato, a Cemig vai representar o DAE na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O diretor do DAE, José Afonso Martins, destacou que a economia proporcionada pela migração ao Mercado Livre de Energia será revertida em melhorias do serviço para a população de João Monlevade.

“Além de conseguirmos um desconto significativo na fatura, vamos garantir aos nossos clientes que utilizaremos energia limpa, renovável e rastreável das principais hidrelétricas de Minas Gerais”, disse o diretor do DAE.