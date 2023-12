A previsão é de que mais de 15 mil empregos sejam gerados durante as obras do gasoduto em Minas

A aprovação da licença ambiental da linha principal do Projeto Centro-Oeste da Gasmig pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) foi a senha para a empresa destravar investimentos de R$ 2,3 bilhões a partir do ano que vem até 2027, quando dará início a uma nova rodada de aportes com destinação de R$ 2,9 bilhões até 2032. Desse total, R$ 780 milhões será destinado ao ramal para o Centro-Oeste, levando gás natural para os municípios de Betim, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Juatuba, Mateus Leme, Itaúna e Divinópolis. Juntas, essas cidades representam 10% do PIB industrial e a 7% do PIB de Minas.

O trecho, com cerca de 300 quilômetros deve ser concluído no primeiro semestre de 2025. A previsão é de que mais de 15 mil empregos sejam gerados durante as obras. A Gasmig informa que o ramal do Centro-Oeste está projetado para permitir a expansão para o Triângulo Mineiro, além de poder ser levado também para outras cidades do Centro-Oeste.

A prioridade de fornecimento será para o setor industrial, segundo a Gasmig, para atender também comércio, veículos e residências. Com uma rede de distribuição de gás natural com 1.663 quilômetros de extensão, a Gasmig conta com mais de 100 mil clientes, com a distribuição de 2,5 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural. O ramal do gasoduto vai acrescentar 240 mil metros cúbicos/dia à demanda da Gasmig.

Filantropia em BH

A capital mineira será a sede do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (FIFE) entre 23 e 26 de abril de 2024. A expectativa é de que o encontro sobre gestão para o terceiro setor receba um público estimado de mil pessoas para debater soluções e promover negócios na área da filantropia. “Esta será a décima primeira edição do FIFE, evento que já se consolidou como um dos maiores sobre gestão no setor social no país. Em Belo Horizonte, reuniremos gestores e gestoras de OSCs de todo o país para trocar ideias e fazer networking importante para o crescimento do setor", diz Thaís Iannarelli, diretora executiva da Rede Filantropia.

Um levantamento do Ipea mostra que o Brasil tem 815.676organizações sociais, com 85.802 delas em Minas Gerais. Ou seja, Minas responde por 10,5% do terceiro setor brasileiro em número de organizações sociais. No país, as OSC respondem por 4,27% do PIB, equivalente a cerca de R$ 220 bilhões.

Expansão segura

A mineira Interweg Seguros, especializada no segmento corporativo, vai ultrapassar as divisas de Minas Gerais em 2024 e iniciar operação em São Paulo, a partir de um escritório regional. Inicialmente o atendimento será feito de forma remota centralizado em Minas e futuramente a empresa vai abrir um escritório na capital paulista. “Vamos atender às empresas em todas as áreas onde a gestão de riscos se faz presente, de planos de saúde a seguros operacionais de grande porte. Já na linha de seguros pessoais; estamos também fortalecendo nossa carteira de veículos, residências e vida por meio de uma atuação mais próxima de nossos clientes e um trabalho de prospecção mais arrojado”, afirma o CEO da Interweg, o Alexandre Mucida, sem abrir os números da empreitada.

Fertilizante verde

Com a participação de 11 empresas brasileiras, européias e asiáticas participantes de um processo de licitação, a companhia suíça Atlas Agro deve definir nos próximos meses a vencedora do certame para dar início à elaboração dos estudos e projetos para a instalação, em Minas Gerais, da primeira fábrica de fertilizantes nitrogenados verdes da América Latina. A unidade ocupará um terreno de um milhão de metros quadrados no distrito industrial 3, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo o diretor de operações da Atlas Agro no Brasil, Rodrigo Santana, a construção deve ter início entre o fim de 2024 e o início de 2025, com a planta tendo capacidade para produzir 500 mil toneladas por ano de fertilizantes nitrogenados verdes (nitrato de amônio), o que significará 1 milhão de toneladas/ano de carbono que deixarão de ser emitidas na atmosfera.

Os investimentos devem somar R$ 5 bilhões, podendo ser destinados recursos adicionais para a instalação de usinas eólicas e solares para fornecer energia para a fábrica. A planta produzirá ainda hidrogênio verde e amônia verde no mesmo local, sendo estes insumos essenciais para a produção dos fertilizantes verdes. A planta deve iniciar a produção em 2027.

Buritis se destaca

O Bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, é o preferido de quem busca um imóvel para alugar na capital e também para aqueles que vão comprar um imóvel da capital mineira. Conforme dados do radar imobiliário, o bairro liderou a busca por locação com 5,12% da procura, seguido pelos bairros Sagrada Família (3,51%) e Castelo (3,41%) e Savassi (2,31%). Em relação à procura por imóveis à venda, o Buritis também se destacou com 5,47%, seguidos pelos bairros Castelo (4,23%), Santa Amélia (2,43%) e Sagrada Família (2,32%). Os dados, referentes ao mês de outubro deste ano. Em termos do tipo do imóveil no caso da locação a busca é por apartamentos entre 50 metros quadrados e 70 metros quadrados, com 31%, enquanto para venda 25,7% preferem imóveis entre 70 e 100 metros quadrados.





R$ 141,6 bilhões

é o valor adicionado do setor de serviços ao Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais no terceiro trimestre de 2023, segundo a Fundação João Pinheiro (FJP)