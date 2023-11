Depois de dois leilões fracassados no ano passado, o trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares deve ser transferido para a iniciativa privada no próximo dia 24 em leilão na B3 (Bolsa de Valores em São Paulo (B3). O leilão foi confirmado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, que adiantou ainda que o leilão da BR-040 no trecho de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro será este ano. Segundo o Ministério dos Transportes, a concessão de 304 quilômetros da BR-381 pode gerar aporte de até R$ 10 bilhões na via, em investimentos e custos operacionais durante os 30 anos da concessão. O projeto prevê a duplicação de 134 km de pistas, a implantação de 138 km de faixas adicionais e 11 km de vias marginais, além de 36 travessias de pedestres e 34 passagens de fauna.

“O leilão ocorrerá, exclusivamente, na modalidade de menor tarifa, sem limite de deságio, mas com aportes de recursos vinculados em caso de deságio acima de 18%”, informou o Ministério dos Transportes. O edital da concessão prevê tarifa máxima de R$ 0,19119/km e a vencedora será a que oferecer o maior deságio em relação a esse valor, que corresponde a uma tarifa máxima de R$ 58,12 ao longo de todo o trecho. Estão previstas cinco praças de pedágio em Caeté, João Monlevade, Jaraguaçu, Belo Oriente e Governador Valadares. A B3 confirmou o leilão e disse que as empresas interessadas têm até o dia 21 para entregar propostas.

Processo aprovado

Já o leilão de concessão da BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro teve seu processo de transferência para a iniciativa privada aprovado na quarta-feira pelo Tribunal de Contas da União (TCU). “Após a decisão, a proposta retorna para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que fará as adequações conforme orientado, e dará continuidade aos trâmites para a publicação do edital”, informou o ministério. Nesse trecho são 232,1 quilômetros que serão transferidos à iniciativa privada. A concessão tem potencial de injetar cerca de R$ 9 bilhões em investimentos e custos operacionais na rodovia federal.

Recuperação em BH

Pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) divulgada com exclusividade mostra que a atividade econômica de Belo Horizonte está em recuperação, com desempenho estável de comércio e serviços, recuperação do crédito pelas empresas e redução da inadimplência. O levantamento mostra que de janeiro a agosto deste ano, as vendas no comércio de varejo cresceram 0,84%. No acumulado do ano, os segmentos do varejo da cidade que mais se destacaram foram Drogarias e Cosméticos (4,58%), Supermercados (2,99%) e Veículos e Peças (1,98%). A pesquisa mostra aumento no número de consumidores que tiram o nome do SPC. Em setembro o contingente de pessoas que regularizaram seus débitos cresceu 2,16% em relação a igual período de 2022. Em relação à quantidade de dívidas pagas pelas pessoas jurídicas da cidade, houve um crescimento de 13,1% em setembro, indicando um aumento de 61,13% em comparação a agosto (8,13%).

“Esse desempenho é resultado do controle da inflação, do aumento da renda disponível e da contínua geração de empregos. Além disso, a liderança de Minas nas atividades turísticas do país, com efetiva participação da capital, também contribuiu para o crescimento do setor de comércio e serviços”

Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH



R$ 10,57 bilhões

Foi o valor arrecadado em impostos pela Receita Federal em Minas no mês de setembro. No ano são R$ 103,88 bilhões

Formando líderes

Em parceria com a Inova Business School, escola de negócios com programas executivos, a mineira FCJ Venture Builder, maior rede de venture builder da América Latina, vai oferecer, a partir de fevereiro de 2024, um curso master em Corporate Venture Building & Open Innovation. Com aulas on-line, o curso terá um único encontro presencial, em São Paulo. Segundo a FCJ, o corpo docente é composto por especialistas e também por convidados especiais, que compartilharão experiências de negócios. O curso terá duração de dois meses, com carga horária de 72 horas. O responsável pela coordenação é Wagner Kojo, estrategista de inovação, transformação e futuro, com mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança, direção executiva e conselho em empresas nacionais e multinacionais. É graduado em marketing pela Universidade Paulista, com MBA pela Business School São Paulo, negócios internacionais pela Universitat Politécnica de Catalunya.

Um mineiro no Wyndaham

O mineiro de Belo Horizonte, Hiram Della Croce, acaba de assumir a responsabilidade pelas operações da rede de hotéis Wyndham Hotels & Resorts no Chile, onde estão cinco hotéis da rede. Com o cargo, Della Croce, que já é diretor de operações da Wyndham para Brasil e Bolívia passa a responder pela operação de 43 hotéis. Em toda a América Latina e Caribe, a rede de empreendimentos hoteleiros do grupo ultrapassa a marca de 250 empreendimentos. Maior empresa de franquias de hotéis do mundo, a Wyndham conta com 9.100 empreendimentos em 95 países.