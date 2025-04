Ludmilla estreia com tudo em confronto com Neymar

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A estreia do FC Real Elite, time presidido por Ludmilla, na Kings League Brazil foi marcada por emoção, rivalidade e um feito histórico. A cantora das multidões não apenas viveu a adrenalina da competição, mas também cravou seu nome no torneio ao se tornar a primeira mulher a bater um pênalti na história da Kings League.

No sábado (17), o FC Real Elite enfrentou o G3X FC, time comandado por Gaules e Kelvin Oliveira. No domingo (18), o desafio foi ainda maior: o time de Ludmilla entrou em campo contra o Fúria, presidido por Neymar. O encontro entre os dois astros foi repleto de descontração, com muita animação e cantoria nos bastidores.

Em um momento icônico, Ludmilla teve a chance de cobrar um pênalti e fez história. Apesar de não converter a batida em gol, sua postura firme e segura foi elogiada pelos comentaristas. Com seu característico bom humor, a artista celebra o momento: "Eu fui com confiança, né? Bater pênalti é igual fazer show, tem que chegar acreditando! Dessa vez, o goleiro foi sagaz e levou a melhor, mas estou aqui para representar o meu time e seguir tentando até acertar o ângulo".

Desde criança, Ludmilla tem o futebol como uma de suas grandes paixões, jogando nas ruas e campos de Duque de Caxias, sua cidade natal, e mantendo até hoje o hábito de participar de partidas semanais. Essa conexão com o esporte se reflete também em sua carreira artística, como no lançamento de Sua Preferida, sua última música de trabalho, e Jogadora Cara, parceria com Dennis, cuja estética visual foi inspirada no universo do futebol.



