Coração partido: Gusttavo Lima e o fim do amor em 'Sofrimento Simultâneo'

Sempre trazendo novidades aos fãs, o cantor Gusttavo Lima lançou na última semana, o inédito single Sofrimento Simultâneo, que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via Balada Music, acompanhado de um videoclipe no YouTube.

Sofrimento Simultâneo foi registrada durante o evento O Embaixador Classic em Balneário Camboriú (SC) – palco no qual o artista também gravou o hit Proibido Terminar, divulgado no mês de fevereiro com videoclipe que já acumula mais de 25 milhões de visualizações.

Mais uma aposta romântica de Gusttavo Lima, Sofrimento Simultâneo fala sobre o término do relacionamento de um casal que irá entristecer uma família inteira: “Minha mãe, meus irmãos /Não vai ter um que não fique mal /A relação foi a dois, mas aqui todo mundo te amou igual” é um dos trechos da canção que é uma composição assinada por Matheus Araújo, Cristian Luz e Mateus Candotti.

Confira:

