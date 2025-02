Plutão Já Foi Planeta apresenta nova versão de 'Daqui Pra Lá'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O pontapé inicial do ano para a banda Plutão Já Foi Planeta começa em ritmo de festa em meio as comemorações pelos 10 anos do álbum de estreia, Daqui Pra Lá. Lançado no dia 16 de outubro de 2014, o trabalho que caiu no gosto potiguar e dois anos depois ganhou ainda mais destaque quando a banda participou do programa SuperStar da Globo, do qual o grupo saiu vice-campeão.

A banda até hoje recebe muitos relatos de identificação com as letras do disco, que aborda desde diferenças dentro de uma relação amorosa até as vivências dos compositores na época em que ele foi concebido, num ano em que o folk e o indie estavam em ascensão com uma nova geração de artistas espalhados por todo o país.

As sete faixas presentes no primeiro disco estão sempre presentes nos shows e marcam uma fase de grande importância na história do grupo. Agora, eles começam a apresentar para os fãs as versões interpretadas pela atual vocalista, Cyz Mendes, com direito a participações de outros convidados especiais que serão reveladas a cada novo lançamento durante o primeiro semestre realizado em parceria com a Algohits.

Plutão Já Foi Planeta e o single 'Daqui Pra Lá'

A faixa título homônima ao álbum, gravada originalmente com outra formação, com elementos de ukulele e teclas, desta vez chega com os vocais de Cyz Mendes, que comenta sobre o envolvimento com a canção. Ela que já era fã da banda antes mesmo de sonhar com a possibilidade de integrar o projeto.

“É um presente, uma honra e também uma grande responsabilidade ter que transformar e ressignificar essas músicas, mexer em algo que já era bom pode causar confusão na cabeça dos fãs, mas até agora às vezes que já fizemos essas versões nos shows foram muito bem aceitas", comenta a vocalista Cyz Mendes.

E continua: "A galera também não faz ideia dos feats incríveis que preparamos para as próximas faixas. Já tocamos “daqui pra lá” na abertura do show do Mother Mother e o próximo som a ser lançado tem um feat de alguém que já participou do nosso show em Fortaleza. Essa fase tem tudo pra ser uma fase muito gostosa de celebração dos quase 12 anos da banda”

Sobre a faixa seminal 'Suma Daqui'

Suma Daqui é uma das faixas que marcaram o início da trajetória da banda Plutão Já Foi Planeta. A canção aborda a complexa e delicada relação entre pai e filha, revelando a turbulência e o amor incondicional que os une. É o segundo lançamento de novas versões do primeiro disco da banda, Daqui Pra Lá. Com versos intensos e uma melodia que oscila entre momentos de tensão e reconciliação, Suma Daqui retrata o conflito e a saudade de quem, mesmo após discussões e afastamentos, ainda encontra no afeto a força para recomeçar.

Como parte das celebração dos 10 anos do disco, a banda anuncia um feat especial com a cantora cearense Magi. Com milhões de ouvintes em sucessos como Teu Bloco e Rua Três — e mais de um milhão de plays só no Spotify —, Magi enriquece a faixa com sua voz suave, seu estilo singular e inconfundível.

