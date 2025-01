Final glorioso: Laura Pausini encerra turnê mundial no ano novo

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O show especial de véspera de Ano Novo, intitulado Happy 2025, no Palarescifina, em Messina, na Itália, marcou o grande fim da décima turnê mundial da artista italiana Laura Pausini. Superando expectativas com mais de 500 mil ingressos vendidos em 80 shows ao redor do mundo, a série de concertos superou os recordes anteriores da cantora, tornando-a a artista feminina italiana de maior sucesso em nível global.

A Laura Pausini World Tour 2023-2024 começou em 27 de fevereiro de 2023, com uma maratona especial com de três shows, em 24 horas, em Nova York, Madri e Milão. A turnê seguiu pelas principais arenas e locais da Europa, América do Sul e Estados Unidos, incluindo uma apresentação memorável em cinco idiomas no Madison Square Garden. Além disso, a cantora se apresentou em São Paulo nos dias 2 e 3 de março de 2024 com ingressos esgotados.

Os resultados extraordinários em termos de vendas de ingressos e resposta do público levaram a uma imensa demanda por uma etapa adicional de inverno da turnê, que estreou com duas datas em Londres, viajando pela Europa e Itália entre novembro e dezembro de 2024, parando em Marselha, Málaga, Pamplona pela primeira vez, e depois Genebra, Basileia, Munique, Sófia, Belgrado e Liubliana.

A turnê continuou na Itália, parando em Eboli, Bari, Livorno, Pesaro e Turim, com duas datas em Roma e Milão.