Ana Castela é a única artista feminina dentro do TOP 10 do Spotiy em 2024

Com apenas 21 anos, a cantora Ana Castela vem se destacando no cenário musical brasileiro, conquistando mais uma vez um lugar entre as artistas mais ouvidas do país.

Na última quarta-feira (4), o Spotify Brasil revelou os grandes destaques do ano na plataforma, e Ana se sobressaiu entre os principais nomes.

A cantora conquistou o terceiro lugar no ranking dos artistas mais ouvidos do país em 2024. O feito se torna ainda mais especial graças a um marco significativo: ela é a única mulher a figurar no TOP 10.

Seu álbum Boiadeira Internacional, lançado recentemente, não apenas encantou fãs, mas também conquistou a crítica especializada, rendendo à artista um Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

“É uma honra representar as mulheres em um mercado tão competitivo e ao lado de artistas tão grandes. Dedico esse reconhecimento aos meus fãs, que são minha maior inspiração, sem vocês nada disso seria possível!”, afirmou Ana Castela.

A estrela do sertanejo já é um símbolo de empoderamento e representação feminina no gênero, provando que potência e dedicação podem romper barreiras e abrir espaço para novas gerações.