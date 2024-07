Post Malone lançará novo single com Luke Combs nesta sexta-feira

Post Malone apresentará mais uma faixa de seu próximo álbum, F-1 Trillion nesta sexta-feira (29) e trata-se de mais uma colaboração voltada à country music.

Desta vez, o rapper unirá suas forças com o astro Luke Combs, um dos grandes nomes do gênero na atualidade, na canção Guy For That, que será disponibilizada nas plataformas digitais pela Universal Music, via Republic Records.



No anúncio de Guy For That, Post Malone aparece cantando o novo single e se divertindo - e muito - com Luke Combs.



F-1 Trillion, que chegará ao mercado no dia 16 de agosto, apresenta o novo trabalho de estúdio de Malone, que já divulgou as faixas I Had Some Help (com Morgan Wallen) e Pour Me a Drink (com Blake Shelton) ambas com estrelas da country music.



Este é o sexto álbum de estúdio de Post Malone e marca a transição do artista para a música country e que conta com participações confirmadas de Morgan Wallen, Blake Shelton, Luke Combs, Chris Stapleton e Hardy.



A produção do álbum é assinada por Louis Bell, Charlie Handsome e Hoskins. O álbum foi precedido pelo disco Austin, lançado em 2023.



Confira: