Lula mantém promessas eleitorais, mercado reage e promove terceiro turno
Lula precisa mostrar que o compromisso fiscal cabe no Orçamento e convencer o Congresso a distribuir o custo do ajuste, mas os setores que esperavam a vitória de Flávio são poderosos
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Fique por dentro das notícias que importam para você!
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.