Um novo ciclo político se abre diante de uma onda reacionária global

A percepção de que há uma corrida mundial para reinventar o Estado não é nova, mas nunca foi tão flagrante e urgente. As mutações tecnológicas, a reconfiguração das subjetividades na chamada “sociedade líquida” e a crise dos mecanismos tradicionais de representação, como os partidos, o parlamento e a imprensa, colocaram os países diante de escolhas dramáticas. No turbilhão, democracias representativas parecem correr atrás dos acontecimentos, enquanto regimes autoritários, por concentrarem poder, reprimir dissensos e eliminar freios e contrapesos, conseguem produzir respostas mais rápidas e, em certos casos, mais eficazes à necessidade de modernização.

A Arábia Saudita talvez seja o exemplo mais eloquente dessa contradição: moderniza sua economia com velocidade quase futurista, mas à custa de liberdades civis, participação política e direitos humanos. Já no Ocidente, democracias centrais como a França se contorcem diante da pressão das ruas, da polarização ideológica, da erosão de partidos tradicionais e da incapacidade de produzir reformas que mobilizem consenso.

Nesse cenário, a ascensão vertiginosa da China redefine o tabuleiro global. O país saltou etapas decisivas das revoluções industriais e se impôs como potência tecnológica, comercial e militar sem realizar a abertura liberal-democrática que muitos analistas consideravam inevitável. Ao contrário: Xi Jinping consolidou um regime mais fechado, nacionalista e vigilante.

Poucos anteciparam que, simultaneamente, o próprio Ocidente caminharia para uma guinada reacionária. A volta de Donald Trump ao poder, que consolidou o trumpismo como fenômeno político-cultural, transformou as big techs em eixo de poder equivalente, ou até superior, ao velho complexo militar-industrial do pós-guerra. A democracia mais influente do planeta tornou-se o centro difusor de um tipo de populismo autoritário que inspira líderes na Europa, na América Latina e na Ásia. Para perplexidade geral, a maior democracia do Ocidente passou a liderar uma onda reacionária global.

É nesse contexto que o Brasil atravessa o esgotamento de um ciclo político. Nosso Estado democrático foi submetido ao teste mais duro desde 1988, culminando na condenação de Jair Bolsonaro e de oficiais-generais por tentativa de golpe – um fato inédito, que rompeu o tabu do pacto tácito entre civis e militares desde a transição. Parecia ali o fim de uma polarização política na qual um ex-líder operário e um capitão indisciplinado que se alternaram como polos de mobilização política desde o início do século.

Acontece que um vazio geracional e o esgarçamento institucional impedem que o ciclo se encerre. A nova geração política não viveu nem a ditadura nem a transição democrática, carece de memória histórica e se forma num ambiente global em que o mundo parece marchar para trás, na direção das autocracias orientais e dos populismos reacionários ocidentais.

Duas rotações

Como ressaltou o cientista político Marco Aurélio Nogueira, ontem, no artigo publicado no Estado de São Paulo, o país gira em falso, como no diagnóstico de Joaquim Nabuco sobre os “dois movimentos” políticos: aquele que fazemos parte sem perceber e aquele que parte de nós mesmos, porém, confundido com pura agitação improdutiva. No Brasil, predomina o segundo: hiperatividade sem direção, energia política desperdiçada em conflitos estéreis, incapacidade de produzir consensos estruturantes.

O Congresso é a expressão mais ambígua desse momento. Salvou a democracia em 8 de janeiro, talvez mais por instinto de sobrevivência da maioria de seus líderes, diante da experiência de 1964, do que por convicções ideológicas. Entretanto, foi tomado por uma lógica perversa de poder, baseada na manipulação orçamentária, na chantagem e num pragmatismo sem limites. No Senado, ainda resiste algum freio republicano; na Câmara, bancadas inteiras operam desconectadas da sociedade, blindando seus próprios interesses – inclusive de parlamentares envolvidos em escândalos ou atores ostensivos de aventuras golpistas.

Como bem lembrou Nogueira, nada disso significa que o Brasil esteja em regressão. Ao contrário: mantém uma democracia resiliente, avanços científicos e sociais importantes, setores econômicos dinâmicos e uma cultura vibrante. Mas falta direção estratégica. Falta o movimento político profundo – e não a agitação superficial – que permita abrir um novo ciclo histórico, protagonizado por uma nova geração de políticos. Como na passagem bíblica da travessia do deserto, os hebreus que haviam sido escravos não tinham cabeça para construir uma sociedade livre, era preciso que outra geração o fizesse, como disse Moisés.

O país se move lentamente, mesmo dispondo de vastos recursos materiais e humanos, o que aumenta a defasagem em relação ao que acontece no mundo. O problema fiscal permanece crônico; a desigualdade estrutural, intacta; a transição energética, atrasada; a violência urbana, explosiva; e os serviços públicos, apesar de avanços notáveis como o SUS, demandam inovação e mais eficiência. Os Poderes vivem em conflito permanente, a política perdeu apelo e criatividade, e a sociedade civil patina em capacidade de mobilização. Às vésperas de 2026, o vazio é visível. Falta um projeto que organize expectativas e convoque a população para algo que não seja o confronto destrutivo e tóxico. É preciso construir uma ampla frente democrática, com uma agenda progressista, de caráter social-liberal e exequível.



