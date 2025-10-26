Lula atravessou o Pacífico para escorregar numa folha de coca em Jacarta

Uma frase infeliz do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tráfico e o consumo de drogas, durante entrevista em Jacarta, na Indonésia, virou a nova dor de cabeça do governo — justamente quando o petista começava a voar em céu de brigadeiro nas pesquisas de opinião. Sua popularidade vinha em recuperação, porém, apesar de contingenciada por problemas econômicos (déficit fiscal) e sociais (segurança), objetivos que o governo tenta contornar com medidas voltadas à classe média e à população de baixa renda. Volta e meia, porém, Lula fala o que não deveria, como agora, e colide com o senso comum da maioria da sociedade.



Durante a coletiva, Lula afirmou que seria “mais fácil”, para Brasil e Estados Unidos, “combater viciados” e soltou um disparate: “Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”. Respondia a uma pergunta sobre as ações dos EUA contra o narcotráfico na Venezuela. Ao se corrigir, Lula admitiu que havia se expressado mal e que as ações do governo são mais importantes que suas palavras.



Por linhas tortas, Lula tocou num ponto sensível: o consumo de drogas nos Estados Unidos, um grave problema de saúde pública, fomenta o tráfico internacional. O uso de opioides, como o fentanil, cuja principal rota passa pelo México, matou mais de 70 mil pessoas por overdose em 2023; em 2024, as mortes ultrapassaram 80 mil. Um a cada seis americanos consome maconha mensalmente e, apesar da legalização em vários estados, o FBI registrou 188 mil prisões por posse da droga em 2024. Cerca de 2% da população já consumiu cocaína — a segunda droga mais popular —, consolidando os EUA como seu maior mercado. Seu derivado mais popular, o crack virou epidemia.



O consumo de drogas permeia todo o tecido social norte-americano. A cocaína, em especial, é uma droga de desempenho: usada para ampliar energia, criatividade e libido. No livro “O revólver que sempre dispara” (Casa Amarela), Emanoel Ferraz Vespucci e Ricardo Vespucci descrevem com clareza seus efeitos e consequências. “A cocaína parece tornar tudo possível. Provocando uma superestimulação do sistema nervoso central, ela age como fortíssimo indutor do raciocínio rápido, da inteligência, além de neutralizar o estresse natural e o medo, ou simples prudência, que a vida impõe”.



Segundo os autores, a droga torna homens e mulheres mais intrépidos, capazes de dias e noites de alta produção profissional e intensa atividade social. No submundo, faz os bandidos mais ousados e destemidos. Estimula vigorosamente a sexualidade e os orgasmos. “Acontece que o efeito das doses passa e o Superman volta a ser Clark Kent”. Esses atributos fazem da cocaína uma droga de elite, consumida por artistas, executivos e políticos, sob medida para o modo de vida competitivo, mas se torna autodestrutiva quando sai do controle. A dependência torna a vida normal insuportável, e as doses crescem e se tornam mais frequentes, até o colapso.



Encontro com Trump

O presidente Donald Trump intensificou a presença militar dos EUA no Caribe, alegando combater o narcotráfico. Nesta semana, autorizou operações secretas da CIA na Venezuela. Com a expansão da territorialização do tráfico, o Brasil deixou de ser apenas consumidor da cocaína produzida na Bolívia, Venezuela e Colômbia para se tornar um centro de distribuição, sobretudo para a Europa. O Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), as maiores quadrilhas, se infiltraram na política e se internacionalizaram.



Lula e Trump devem se reunir neste domingo (26), à margem da cúpula do Sudeste Asiático. O presidente brasileiro confirmou a reunião e disse que “não há assunto proibido” entre os dois. Será o primeiro encontro oficial desde a crise provocada pelo tarifaço de 50% aplicado por Washington sobre produtos brasileiros. Ambos haviam conversado por telefone e trocado cumprimentos rápidos na ONU, quando Trump disse ter tido uma “química excelente” com Lula.



A fala de Lula em Jacarta pautou o tema das drogas, ou seja, levantou a bola para Trump criar mais um contencioso com o Brasil. Após a repercussão negativa, o governo divulgou nota na qual reafirma que “não tolera o tráfico de drogas e atua com rigor e inteligência, obtendo resultados históricos contra as organizações criminosas”. Lembrou a megaoperação de agosto contra o PCC, em oito estados — só na Avenida Faria Lima, em São Paulo, foram 42 dos 350 alvos.



Segundo o governo, ações da Polícia Federal retiraram R$ 7 bilhões em bens de criminosos em 2024, mais que o dobro do ano anterior. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 850 toneladas de drogas — outro recorde. O número de operações contra o crime organizado quase dobrou desde 2022, passando de 1.875 para 3.393. O governo brasileiro vem intensificando o combate ao tráfico, especialmente contra o esquema de lavagem de dinheiro operado pelo PCC. A Operação Carbono Oculto desarticulou um esquema bilionário no setor de combustíveis.



No momento, Lula mantém vantagem nas pesquisas para 2026. Levantamento AtlasIntel/Bloomberg (15 a 19/10) mostra o petista com 52% das intenções de voto, contra 44% de Tarcísio de Freitas (Republicanos); 43% de Michelle Bolsonaro (PL); 44% de Jair Bolsonaro (PL); 35% de Romeu Zema (Novo); 36% de Ronaldo Caiado (União) e 37% de Ratinho Jr. (PSD). Apesar do céu de brigadeiro, Lula precisa cuidar das nuvens pesadas formadas por suas próprias palavras.

