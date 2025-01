Missão de Sidônio é alavancar a liderança moral

O publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto com a tarefa não apenas de gerenciar a imagem presidencial sem intermediários, mas também de alavancar a popularidade governo. Não será fácil, mas agora o desafio está nas mãos de um profissional bem-sucedido do marketing político e não de um político profissional, o ex-ministro Paulo Pimenta, que volta à Câmara para exercer seu mandato de deputado federal.

Publicitário, Sidônio tomou posse ontem em solenidade das mais concorridas do Palácio do Planalto, porém sem a presença expressiva da bancada do PT na Câmara, que perdeu uma posição importante no governo. Fala de despedida de Pimenta contrastou com o discurso de posse de Sidônio. Enquanto o ex-ministro fez um longo discurso falando de sua trajetória de “petista raiz” e aliado incondicional de Lula, Sidônio – como é chamado no meio publicitário – deixou claro que não tem filiação partidária e que vai cuidar de todo o governo, cujo “bom trabalho” não estaria sendo devidamente percebido pela população.





Segundo Sidônio, em dois anos de governo, Lula reorganizou o país, alcançou bons indicadores econômicos e retirou brasileiros da miséria, mas a maioria da população não estaria reconhecendo essas mudanças. À frente da Secom, o marqueteiro terá que formular e implementar a política de comunicação do governo, gerenciar a publicidade oficial, melhorar o relacionamento com a imprensa e promover ampla divulgação de programas e ações do Executivo. Na gestão de Pimenta, essas tarefas estavam descoordenadas, por causa dos feudos que se formaram na estrutura da Secom.





Com aprovação na faixa de um terço, segundo as pesquisas de opinião, a avaliação do governo puxa a imagem de Lula para baixo. Para Lula, estaria aquém dos resultados de sua gestão, pois não refletiriam os indicadores de crescimento do PIB e a baixa taxa de desemprego. O governo leva um banho da oposição nas redes sociais, principalmente da máquina de fake news de extrema-direita que inferniza o Palácio do Planalto, como a recente onda de memes e mensagens sobre a suposta cobrança de impostos nas operações com o PIX.





Antes

mesmo de assumir o cargo, Sidônio teve que adotar uma série de iniciativas para desmentir essas informações falsas. Ou seja, o marqueteiro terá que trocar as turbinas do avião em pleno voo, o que não é uma tarefa fácil, porque o problema não é somente de comunicação. Imagem política não é aquilo que o governo avalia de si próprio, mas a percepção que projeta e mantém na sociedade. É resultado da avaliação dos cidadãos sobre ações, discursos, valores, comportamentos e estratégias de comunicação e não da vontade apenas do governante.





Imagem é tudo. Resulta da forma como Lula, o PT e os ministros se comunicam e apresentam suas ideias; da aparência, postura e conduta pública; das decisões administrativas e seus resultados, das estratégias de comunicação e propaganda, do relacionamento com jornais, rádios, televisão e redes sociais; e das expectativas, valores e prioridades do público. Sob comando de Pimenta, o governo capotou em todos os quesitos.





Expectativa de poder





Não à toa, essa foi a primeira troca da reforma ministerial que está sendo maturada no Palácio do Planalto. Lula depende de uma imagem positiva para manter o apoio popular, sem o qual seria refém do Congresso. Sidônio precisará moldar opiniões, influenciar os eleitores e projetar a imagem do governo para que Lula concorra à reeleição. Projetar a expectativa de poder para além de 2026 é fundamental para remover candidaturas competitivas, como seria a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PR).





No seu discurso de saída, Pimenta falou da dificuldade de coordenar a comunicação de quatro ex- candidatos a presidente – o vice Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Desenvolvimento Econômico, e seus colegas Fernando Haddad (PT), da (Fazenda), Marina Silva (Rede), do Meio Ambiente; e Simone Tebet (MDB), do Planejamento – e vários ex-governadores: Rui Costa (PT-BA), da Casa Civil; Camilo Santana (PT-CE), da Educação; Wellington Dias (PT), do Desenvolvimento Social; e Renan Filho (MDB), de Alagoas. Segundo eles, cada um já chegou com a sua própria equipe de comunicação.

Entretanto, os maiores problemas da comunicação são dois: a alta da inflação, que exigirá um corte adicional de R$ 35 bilhões a R$ 40 bilhões para conseguir cumprir a meta fiscal deste ano; e a necessidade de o governo recuperar a liderança moral da sociedade, o grande desafio.