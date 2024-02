Nós que somos de Belo Horizonte nos orgulhamos muito do nosso carnaval, não é? A festa aqui é linda mesmo e chegou a hora de aproveitar bastante esse momento mágico do ano. Ouço algumas pessoas dizerem que o carnaval é a festa mais inclusiva do mundo. Será? Há muitos espaços hostis e inseguros para que pessoas LGBTI+ possam se divertir. Eu, como parte da comunidade, infelizmente ainda preciso parar para pensar: esse bloco é seguro/LGBTI+ friendly?



Seria um sonho não precisar me perguntar isso antes de decidir onde curtir essa festa maravilhosa, simplesmente sair para o bloco que eu quiser sem receio de haver alguma violência comigo ou com meus amigos e minhas amigas devido às nossas orientações afetivo-sexuais ou identidades de gênero. Enquanto a sociedade ainda evolui com passos curtos e lentos, uma maneira interessante de escolher onde ir é verificar quais são os blocos de rua que evidenciam o respeito por nós, que se posicionam como ambientes seguros para pessoas LGBTI+.

Para facilitar, fiz uma listinha com alguns desses blocos. Bora aproveitar?



Sábado 10/02

Então, Brilha!



R. Curitiba, 8, Centro

Horário da concentração: 5h

Tchanzinho Zona Norte



Av. dos Andradas, 3560, Centro

Horário da concentração: 8h

Volta Belchior

Av. dos Andradas, 3560, Centro

Horário da concentração: 14h



Domingo 11/02

Abalô-Caxi



Av. Amazonas, 527, Centro

Horário da concentração: 8h

Bloco do Batiza



R. Marechal Deodoro, 210, Floresta

Horário da concentração: 8h

Eleganza



R. Itajubá, 199 - Floresta

Horário da concentração: 14h

Segunda 12/02

Corte Devassa

R. Sapucaí, 571, Floresta

Horário da concentração: 9h

É o Amô



Av. dos Andradas, 3560, Centro

Horário da concentração: 16h

Love/Paranóia



Praça Comendador Negrão de Lima, Floresta

Horário da concentração: 16h



Terça 13/02

Juventude Bronzeada



Av. dos Andradas, 3560, Centro

Horário da concentração: 9h

Truck do Desejo



Av. Brasil, 1200, Funcionários

Horário da concentração: 9h

Mientras Dura



R. Silva Alvarenga, 476, São Geraldo

Horário da concentração: 16h