Novembro azul: onde está o espaço seguro para os homens?

Quando pensamos sobre a saúde dos homens, logo vem à mente a prevenção contra doenças físicas, como o câncer de próstata, especialmente no mês , conhecido como Novembro Azul. Porém, um aspecto frequentemente negligenciado e igualmente importante, é a saúde emocional e mental.

Em nossa sociedade, muitos homens enfrentam uma pressão imensa para esconder suas vulnerabilidades e emoções. Eles são ensinados a não chorar, a não demonstrar fraqueza e, muitas vezes, a guardar os sentimentos para si mesmos. Esse comportamento pode ser extremamente prejudicial à saúde mental, causando várias doenças físicas - como o câncer. Esse processo de pedir ajuda ou expressar dificuldades sempre foi algo difícil para os homens.

É aqui que entra a necessidade de um espaço seguro. Para que os homens possam, de fato, cuidar da própria saúde mental, é essencial que se sintam à vontade para compartilhar seus sentimentos sem o medo de serem julgados ou considerados fracos. O conceito de um "espaço seguro" não é apenas um ambiente físico, mas um lugar onde os homens podem se sentir emocionalmente acolhidos, com alguém em quem confiem e que os entenda sem críticas e sem julgamentos.

Esse espaço seguro pode ser um amigo próximo, um mentor ou até mesmo um terapeuta, alguém que os ouça e os ajude a processar o que sentem.

O autor David Deida, no livro “O caminho do homem superior”, argumenta que para que os homens se tornem sua melhor versão, é essencial que busquem uma figura de orientação e direção. Deida é um escritor e especialista em espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Seu trabalho explora as dinâmicas das relações entre homens e mulheres, além do papel da autodescoberta emocional e espiritual no desenvolvimento de um homem equilibrado. Ele enfatiza que, para um homem evoluir em sua vida emocional e espiritual, precisa de um mentor com mais experiência em alguma determinada área que ele precisa evoluir, para guiá-lo e ajudá-lo a enfrentar as dificuldades e incertezas nessa área da vida.

De acordo com Deida, esse mentor precisa ser um líder, uma figura de autoridade, alguém que promove uma troca emocional capaz de ajudar o homem a se abrir para suas dificuldades. alguém que o apoie e o desafie a ser vulnerável, a se expressar sem medo, é importante para o crescimento emocional. Ele sugere que um homem, ao aprender a equilibrar sua força com a aceitação de suas emoções, se torna mais capaz de viver plenamente, em sintonia com seus valores mais profundos. Esse processo, de aprender a ser vulnerável e, ao mesmo tempo, forte, é uma jornada que exige coragem, algo que muitos homens têm dificuldade de buscar devido à crença errônea de que não precisa de ajuda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Neste “Novembro Azul”, é hora de refletirmos como a saúde mental também deve ser uma prioridade. O estigma que os homens enfrentam ao tentar expressar suas emoções precisa ser quebrado. Precisamos de mais conversas abertas sobre vulnerabilidade. Se você é um homem, procure um mentor ou um terapeuta. Não há nada de errado em se abrir e pedir ajuda e admitir que não está bem. Na verdade, isso é um grande passo para uma vida mais equilibrada e saudável.

A verdadeira força vem de saber quando e como pedir ajuda, de entender as suas emoções e de estar disposto a se mostrar vulnerável. Lembre-se de que a sua saúde mental impacta a sua vida e também a vida das pessoas que você ama. A sua família, seus amigos, todos ao seu redor se beneficiarão quando você estiver mais saudável emocionalmente. Para viver mais e melhor, é necessário entender as suas emoções e buscar os recursos e apoio de que precisa. Você homem, merece esse cuidado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.