A busca por ser a parceira ideal em um relacionamento é um desejo comum, mas, muitas vezes, nos perdemos no processo de tentar agradar ao outro, esquecendo da importância de permanecermos fiéis a quem somos. Tornar-se a parceira ideal não significa abrir mão da própria identidade, sonhos ou essência. Em vez disso, significa crescer, aprender e desenvolver-se dentro da relação, com respeito por si mesma e pelo outro. Esse é o ponto central de um tema relevante para todas as mulheres que buscam um relacionamento pleno e saudável.





Um dos livros mais emblemáticos sobre o tema é “A arte de amar”, de Erich Fromm. No livro, Fromm propõe que o amor verdadeiro não é algo que simplesmente acontece, mas sim um processo consciente, que exige esforço, prática e autoconhecimento.

Erich Fromm destaca que o amor não é apenas um sentimento, mas uma prática que exige maturidade e autossuficiência emocional. A primeira lição importante que ele ensina é que o amor começa com o amor próprio. Só é possível amar verdadeiramente o outro quando aprendemos a nos amar de forma saudável e equilibrada. Fromm explica que muitos buscam o amor com base na carência e na dependência, mas o amor verdadeiro surge do desejo de compartilhar a vida com o outro, não de preencher um vazio emocional.





De acordo com Fromm, o amor é uma combinação de várias qualidades: cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Cuidar de si mesma, tomar responsabilidade pela própria felicidade e manter o respeito próprio são aspectos essenciais para ser uma parceira ideal.





A Bíblia, assim como Fromm, nos ensina sobre a importância do equilíbrio em nossos relacionamentos. O versículo de Provérbios 31:25, "Ela está vestida de força e dignidade; sorri diante do futuro", é uma poderosa afirmação sobre o papel da mulher como alguém que possui a força e a dignidade para enfrentar qualquer desafio, sem perder sua essência ou depender de ninguém para se sentir completa. Essa mulher não se vê como alguém carente ou frágil, mas como uma pessoa forte, que é capaz de cuidar de si mesma enquanto compartilha sua vida com um parceiro. Ela é uma parceira ideal porque está em paz com quem é, e seu sorriso diante do futuro reflete a confiança em sua jornada.





Ser a parceira ideal sem perder a própria identidade não significa se tornar submissa ou sacrificar os próprios desejos e sonhos. Pelo contrário, envolve um equilíbrio saudável entre individualidade e parceria. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar nessa jornada:





Valorize-se: como Fromm sugere, o amor começa com o amor próprio. Quando você se valoriza e se respeita, cria um ambiente em que o amor de verdade pode florescer. Aprenda a cuidar de suas próprias necessidades emocionais, intelectuais e espirituais antes de buscar o atendimento delas no outro.





Comunique-se com clareza: a comunicação é a chave para qualquer relacionamento bem-sucedido. Fale sobre seus sentimentos, desejos e preocupações de forma aberta, respeitosa e honesta. Isso permite que ambos os parceiros se sintam ouvidos e compreendidos.





Pratique a paciência e a bondade: o amor ideal, como descrito em 1 Coríntios 13, exige paciência, bondade e capacidade de suportar as dificuldades juntos. Não se trata de uma relação perfeita, mas de uma parceria onde ambos estão dispostos a crescer, perdoar e evoluir.





Mantenha sua independência emocional: evite depender emocionalmente do outro para se sentir válida ou feliz. Lembre-se de que a verdadeira força vem de dentro e, ao cultivar sua autoestima, você contribui positivamente para o relacionamento.





Cresça junto ao seu parceiro: um relacionamento saudável envolve o crescimento conjunto. Embora seja importante manter sua individualidade, é igualmente crucial investir no crescimento mútuo, no compartilhamento de experiências e no apoio contínuo para alcançar objetivos comuns.





Se você se permitir crescer, nutrir sua alma e confiar em sua capacidade de se entregar sem perder sua autonomia, será capaz de construir relações verdadeiramente profundas e duradouras. Lembre-se: o amor mais poderoso é aquele que começa dentro de você, pois quando nos tornamos a melhor versão de nós mesmas, atraímos o que há de melhor no outro.





