A saúde da próstata é importante para o bem-estar geral do homem. Essa glândula pequena, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto no sistema reprodutor masculino, é responsável por produzir parte do fluido seminal, que é essencial para a sobrevivência e transporte dos espermatozoides. Ela também desempenha um papel no controle do fluxo de urina.



Hábitos saudáveis estão relacionados à saúde da próstata. Um estudo publicado na World Journal of Urology em 2018 intitulado: "Dietary Patterns and Prostate Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies" (Padrões alimentares e risco de câncer de próstata: uma revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais) destaca a importância de uma dieta equilibrada e a redução do consumo de alimentos processados. A pesquisa afirma que gorduras saturadas e trans podem contribuir para a inflamação crônica, que inclui o câncer de próstata.



Álcool em excesso e fumo são vilões

O consumo excessivo de álcool tem sido associado a um maior risco de problemas prostáticos. O estudo "Alcohol Consumption and Risk of Prostate Cancer: The Ohsaki Cohort Study" (Consumo de álcool e risco de câncer de próstata: o estudo de coorte Ohsaki - 2019) realizado no Japão e publicado no International Journal of Cancer analisou a relação entre o consumo de álcool e o risco de câncer de próstata. Os resultados sugerem que o consumo excessivo de álcool pode estar associado a um aumento no risco de desenvolvimento de câncer de próstata, o etanol, o principal componente da bebida alcoólica é metabolizado no fígado e quando o homem consome álcool, o organismo produz produtos químicos tóxicos que podem danificar as células.



Outro estudo de 2018 publicado pelo Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention intitulado: "Cigarette Smoking and Prostate Cancer in a Prospective US Cohort Study" (Tabagismo e câncer de próstata em um estudo prospectivo de coorte nos EUA) demonstra que o cigarro contém uma variedade de substâncias químicas tóxicas, muitas das quais são cancerígenas. O tabagismo pode afetar os níveis de hormônios sexuais, como a testosterona e as alterações nos níveis hormonais podem desempenhar um papel no desenvolvimento de câncer de próstata.

Recomendações médicas

Para manter a saúde da próstata, é fundamental adotar uma dieta saudável, evitar o tabagismo e reduzir o consumo de álcool. Além disso, manter o controle do peso, praticar exercícios físicos regularmente e incluir nutrientes específicos na dieta podem contribuir para uma saúde plena do corpo. Além disso, entre os cuidados estão a manutenção da higiene urogenital com exames regulares, gerenciamento do estresse, um estilo de vida ativo e saudável, hidratação adequada, redução no consumo de cafeína, uso moderado de suplementos, vida sexual ativa, autoconhecimento, controle da pressão arterial e da diabetes, consciência sobre medicações, fazer exames para avaliação dos níveis de vitamina D.



Fique atento aos sinais de alerta como mudanças na urina, dor ou desconforto na área pélvica, sangue na urina ou no sêmem. É importante levar em conta o risco genético, promover um sono adequado, práticas de relaxamento, vacinação contra infecções sexualmente transmissíveis (IST) e uma conversa regular com o seu médico. Faça escolhas conscientes agora, pois cada hábito saudável é um presente para o seu futuro.