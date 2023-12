O verão, muitas vezes, desperta o desejo de conquistar um corpo bonito, mas é fundamental lembrar que atalhos perigosos, como o uso inadequado de anabolizantes, podem ter consequências sérias e impactar negativamente sua saúde. Para alcançar resultados duradouros e seguros, é necessário buscar orientação de um nutrólogo.

A reposição hormonal é um tratamento médico eficaz, que pode restabelecer os níveis hormonais que diminuem naturalmente com a idade. A testosterona, o hormônio do crescimento (GH) e a dehidroepiandrosterona (DHEA), são frequentemente alvo desse processo. Os especialistas se deparam com relatos de homens e mulheres, a partir dos 30 anos, que desejam manter o corpo bonito e buscam, nessa fase, métodos para alcançar seus objetivos estéticos.

Um dos caminhos pode ser a reposição hormonal que, devidamente conduzida por um especialista, pode oferecer direcionamento, segurança e melhoria da qualidade de vida, proporcionando benefícios significativos e elevando a autoestima, com consequente melhora do desempenho sexual.

Para o nutrólogo Daniel Cordeiro, a inovação pode ser uma forte aliada. "Podemos desfrutar de uma tecnologia avançada que nos permite acelerar o metabolismo, repor vitaminas e sais minerais que o corpo perde ao longo do dia“, explica. Para ele, as vitaminas do complexo B, C, D e magnésio proporcionam mais energia para o desenvolvimento de atividades, como: trabalhar, estudar, relacionar-se e, claro, ter uma relação sexual mais satisfatória.

“Em meu consultório, deparo com muitas deficiências de vitaminas, principalmente a vitamina D. Ela é fundamental para a saúde óssea, ajudando na prevenção de doenças, como a osteoporose, saúde do cabelo, pele e cardiovascular. É por isso que cada pessoa é avaliada de forma individual, considerando fatores como idade, saúde geral e objetivos específicos.”

Ainda segundo ele, a deficiência de vitaminas, bem como a do magnésio, podem impactar a produção energética da célula, afetando suas funções. Por exemplo: se há uma baixa produção de energia pelas mitocôndrias dos neurônios, a pessoa terá dificuldade para raciocinar, memorizar, pensar, focar, e terá baixa disposição e sonolência excessiva.



Um outro exemplo que o nutrólogo aponta é: "Se os músculos têm pouca produção de energia pelas células musculares, pela deficiência dessas substâncias, vai prejudicar a formação das fibras musculares, e, assim, atrapalhar a hipertrofia. Resultado: o organismo terá menos força para realizar atividades do dia a dia, sentindo fadiga com maior facilidade. Somente por meio dos exames saberemos qual é a deficiência para elaborar uma terapia individualizada a cada paciente”.

Considerações importantes

Reposição hormonal é coisa séria e precisa da atenção adequada e não podemos ignorar os seus riscos para a saúde, como o aumento da probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata e doenças cardiovasculares. Embora seja tentador recorrer a soluções rápidas para alcançar um corpo bonito, vale lembrar que a saúde deve ser a prioridade.

Aliar a orientação de médico especialista, uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios são componentes capazes de maximizar seus resultados, elevar sua autoestima, melhorar sua comunicação interpessoal, seus relacionamentos e ter mais qualidade de vida.

Desejamos que você possa desfrutar do verão com sabedoria, sem tomar decisões baseadas em “achismos” e sem prejudicar a sua saúde. É fundamental, por fim, buscar a ajuda de um especialista de sua confiança.