No Brasil, os idosos estão vivendo cada vez mais e melhor. O perfil da geração 60+ de hoje é de indivíduos que alcançam o amadurecimento em ótima forma física e intelectual, sem sofrerem redução de sua capacidade produtiva, diferentemente do que ocorria há trinta ou quarenta anos. Do ponto de vista econômico, o novo perfil demográfico traz novas ideias e tendências, abrindo espaço de ações voltadas para o tema da inclusão da pessoa idosa e da intergeracionalidade em seu ambiente laboral.



Qual lógica há em se considerar que pessoas com mais de 60 anos são incapazes de realizar as tarefas que um jovem faria? Como sociedade, temos sido demasiado lentos na adaptação ao envelhecimento da nossa população. Quebrar paradigmas dessa realidade é um enorme desafio, por isso a importância do Guia para Inclusão da Pessoa Idosa nas Organizações, um trabalho promovido pelo Itaú Viver Mais e pelo Portal do Envelhecimento. Um guia, voltado para a promoção da inclusão da pessoa idosa e diversidade etária em uma organização. Os princípios pensados no guia são:

1- Respeito à pluralidade e diferenças entre as pessoas e grupos: Em um programa de inclusão etária e diversidade intergeracional, o primeiro princípio a ser pensado é justamente a consideração de que vivemos em uma comunidade plural marcada por diferenças de variadas ordens, entre elas: culturais, sociais, econômicas, étnicas, religiosas, de gênero e idade. Cultivar um ambiente que valorize a diversidade de forma ampla, contribui para a promoção de um espaço acolhedor, aberto à colaboração e maior riqueza de olhares na solução de questões que afetam o dia a dia da organização.



2- Estímulo ao diálogo e à expressão de voz dos colaboradores: Canais de diálogo que permitam a expressão e compartilhamento de opiniões e diferentes pontos de vista são a base para que uma cultura de respeito à pluralidade e diferenças se estabeleça, por isso, sua criação e promoção deve ser uma preocupação constante para garantia de engajamento dos grupos de interesse, para expressão efetiva de voz dos públicos envolvidos, como também, para o enfrentamento e redução de conflitos.



3- Busca pela ampliação da representatividade de diferentes grupos: A ampliação da representatividade de diferentes grupos no ambiente organizacional contribui para a consolidação dos discursos organizacionais que afirmam o respeito à pluralidade e diversidade, demonstrando coerência entre diretrizes e ações.



4- Promoção de um ambiente voltado para o aprendizado contínuo e compartilhado de diferentes saberes: Um dos pilares de uma vida saudável e ativa situa-se na capacidade humana do aprendizado ao longo da vida. Esse é um princípio fundamental a ser trabalhado para a criação de ambientes inclusivos, diante de um cenário em constantes mudanças, que pede adequações constantes, mas também que demanda o fortalecimento de laços e compartilhamento de experiências, o que permite o estímulo à interação entre pessoas com diferentes conhecimentos e de gerações distintas.



Além dos princípios norteadores para a elaboração de um plano de inclusão etária e relacionamento intergeracional mencionados acima, o Guia para Inclusão da Pessoa Idosa nas Organizações disserta sobre públicos e atores sociais que podem ser envolvidos, as etapas para a implementação, como também, exemplos de ações que podem ser aplicadas para efetivação de um ambiente etário ou geracionalmente mais diverso nas organizações.



Nós da Juventude Reversa, estamos certos de que este guia traduz o espírito de nosso tempo e servirá como importante insumo para o futuro. Convidamos você a unir a esse movimento objetivando ações para a diversidade etária e geracional em sua organização, com a inclusão de pessoas idosas em seu quadro.

Todos perdem quando os idosos são impedidos de levar os seus talentos, conhecimentos e experiência aos locais de trabalho devido discriminações por idade (etarismo) evitáveis.

Todas as diversidades juntas são maiores e melhores para o sucesso das organizações!

#etarismo #diversidadegeracional