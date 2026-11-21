Que história é essa que o governo federal está disposto a dar R$ 20 bilhões em empréstimos para os clubes saldarem suas dívidas? Que palhaçada é essa? Os governos anteriores já deram “anistia”, fizeram refiz, e nada mudou. Os clubes associações continuam sendo irresponsáveis, gastando mais do que têm, pagando salários de Europa, e aumentando o passivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Um governo que deixou o país quebrado, com uma dívida pública de R$ 11 trilhões, com 82% do PIB, que soma todas as riquezas de uma nação. A saúde e educação andam em frangalhos, a segurança com níveis insustentáveis, transformando o Brasil num dos países mais violentos do mundo, os poderes desmoralizados pelos escândalos sucessivos, que atingem até o STF, e o presidente querendo aliviar dívidas de clubes de futebol. É mesmo um escárnio tudo isso.



Como a canetada do atual presidente cortou as bets, ele quer compensar tirando dinheiro de onde não tem, para fazer média com os torcedores. Os clubes sérios já disseram que não querem esse tipo de ajuda: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro disseram NÃO!



Alguns clubes são dirigidos por gente sem escrúpulos, que não têm responsabilidade fiscal. Há casos de presidentes que “misturaram o cartão corporativo com o seu próprio”, outros que levaram grana por fora, conforme denúncias e impeachments que sofreram. Contratam sem ter dinheiro, fazem dívidas exorbitantes e jogam a sujeira para debaixo do tapete, para que o próximo mandatário resolva. É a “farra do boi”, e o pobre torcedor ainda acredita em determinadas gestões.



Vejam o que Inter e Grêmio, dois gigantes, estão passando. Devem cair abraçados para a Segundona, por causa de gestões terríveis que sofreram. A conta chega e a bola pune.



Flamengo e Palmeiras não precisam virar SAF, pois são bem administrados, devem pouco e são superavitários, faturando mais de R$ 2 bilhões por ano. Cruzeiro e Atlético têm SAFs seguras, com donos apaixonados. O Bahia pertence ao grupo City, cujo investidor são os donos do petróleo em Abu-Dhabi, e o Bragantino, à Red Bull. A SAF do Botafogo é uma vergonha, pois John Textor, que era dono, servia como “testa de ferro” e não tinha o menor amor pelo clube. Queria somente dinheiro.



Se a CBF fosse uma entidade séria, deveria rebaixar quem negocia jogador e não paga, quem atrasa salários ou quem não cumpre o que a lei determina. Se bem que várias empresas fazem isso, não pagam em dia, não depositam fundo de garantia, não pagam férias. Infelizmente, no Brasil, a lei não é cumprida, e fica por isso mesmo.



O torcedor é o “bobo” da história, pois sofre por uma paixão que vem de pai para filho, ama o clube de verdade, enche estádios, e acaba participando, de forma involuntária, de toda a trama que os dirigentes proporcionam. Não vejo outra solução para os clubes brasileiros, exceto Flamengo e Palmeiras, a não ser virarem SAFs, pois não há como sobreviverem com receitas diminutas, dez vezes menos que os atuais protagonistas. Nem mesmo o Corinthians, com 30 milhões de torcedores, consegue se organizar, pois é o segundo maior devedor do país, perdendo somente para o Atlético, mas, esse é SAF e tem donos.



Que o povo brasileiro não aceite que o governo dê nem um centavo para ajudar os clubes de futebol. Que eles saiam da enrascada em que se meteram por iniciativa própria e gastem somente o que arrecadam.



Enquanto mantivermos esse sistema corrupto atual, Flamengo e Palmeiras vão continuar dividindo os títulos, pois se organizaram e trabalham com o orçamento e os pés no chão. Por isso mesmo, sou a favor da volta das bets, pois o jogo clandestino continua correndo solto no país, e os viciados e doentes estão cada vez mais ativos.



Que todos possamos repudiar qualquer tipo de ajuda do governo aos clubes e que nenhum deles aceite. Que tenham dignidade para recusar, pois o povo está morrendo de fome, a inflação está em alta, o dólar, disparado, a bolsa de valores em queda e a “esbanja” viajando com o cartão corporativo, pago pelos trabalhadores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



No país da fantasia, da mentira e da hipocrisia vale tudo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.