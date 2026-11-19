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Há uma corrente grande na CBF, e no próprio governo, para tirar o atual presidente da entidade, Samir Xaud, da cadeira em que lhe colocaram, goela abaixo dos clubes e federações. O fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e os jogos sofríveis nas Datas Fifa, além de um déficit nas contas da entidade, estão deixando quem pôs Samir lá, de cabelo em pé, embora nem cabelo tenha.

Como o Uol já publicou que quem manda na CBF é o ministro Gilmar Mendes, do STF, e seu filho, Francisco Mendes, deverão ser eles a fazer a mudança na peça do tabuleiro, e há indícios de que o próprio Francisco assumirá o cargo, já que é ele quem dá as cartas, segundo denúncias, jamais rebatidas por ele e seu pai.

A CBF está fatiada por partidos políticos e o que menos importa para quem está lá é o futebol. Viagens nababescas, hotéis 6 estrelas, primeira classe em aviões, além de champanhe e caviar fazem parte do cardápio de quem senta naquela poderosa cadeira. Conhecer o mundo, às custas do futebol, mesmo sendo ele o que menos importa para essa gente, é um deleite.

Samir Xaud é um médico de Roraima, cujo pai é presidente da federação há décadas. Na única vez em que estive com ele, em Orlando, me pareceu um bom sujeito, empolgado pelo cargo que exerce, pois, do dia para noite, se viu cercado de grandes gênios que vestiram a amarelinha e fazem visitas constantes ao grupo, como Ronaldo, Rivaldo e Kaká, além de estar ao lado de Carlo Ancelotti, badalado técnico que tem sido um fracasso no comando do time Canarinho.

O problema é que o atual dirigente não é do ramo, e os episódios ocorridos na Copa do Mundo, quando foi denunciado por ter pago passagens e hospedagens para terceiros com o dinheiro da CBF, deixou quem o colocou na cadeira furioso. Não entro na vida pessoal dele, nem na de ninguém, não me interessa com quem ele estava, mas o dinheiro da CBF, embora seja ela uma entidade privada, deveria ser de caráter público, pois a entidade representa o maior patrimônio esportivo do povo, a Seleção Brasileira. É preciso prestar contas sim.

Conversei na última terça-feira (17/11), com um ex-presidente, que me disse que há também um movimento de antecessores para tirar Samir do cargo. Sinceramente, eu acreditei que ele faria algo diferente dos outros e o elogiei, várias vezes, por uma gestão sem escândalos. Mas, hoje, me parece mais do mesmo, sem voz ativa na Conmebol e na Fifa, onde o Brasil perdeu toda a sua representatividade.

Não sei se os ex-presidentes teriam força para convencer os presidentes de federações a mudar o presidente da CBF. É sabido que a mesada que cada federação recebe serve como um incentivo para apoiar suas decisões.

É triste a gente assistir a morte da Seleção Brasileira, lentamente, sem uma luz no fim do túnel. Jogos inexpressivos, contra seleções de quinta linha do futebol mundial, como foi o caso do amistoso contra Singapura, na terça-feira, um cata-cata para formar um time amador e o Brasil jogar na preliminar de Japão x Paraguai. Não somos mais protagonistas de nada e jogamos para um estádio vazio.

Vamos aguardar as “cenas dos próximos capítulos” da triste história da CBF, que vai ladeira abaixo, a cada temporada. Eu sugeriria uma intervenção na CBF, mas, quando a gente dá conta de que quem comanda a entidade, lá de Brasília, está precisando prestar contas à nação, realmente fica difícil acreditar em mudanças, a não ser do “mosquito”.

Pobre futebol brasileiro, morto, esperando apenas a pá de cal.

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