É constrangedor acordar cedo para assistir a Seleção Brasileira jogar contra a inexpressiva Singapura. Confesso que não teria assistido parte do jogo – peguei somente o segundo tempo –, se não tivesse me levantado por motivos pessoais.

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Já fiz amistosos do Brasil contra a França, em Paris, Inglaterra, em Londres, Holanda, em Amsterdã, Portugal, em Lisboa, e por aí vai. É muito triste perceber que o único time pentacampeão do mundo virou um balcão de negócios e que segundo denúncias do UOL, a CBF é comandada por Gilmar Mendes e seu filho, Francisco Mendes, que fatura cerca de R$ 15 milhões anuais, com o IDV, além de a entidade estar povoada por políticos.

Temos um técnico de nome, que foi um fiasco desde que assumiu a Seleção, e que deu ao time brasileiro a pior colocação em Copas do Mundo nos últimos 50 anos. Um técnico italiano, badalado e cortejado, que até hoje não disse ao que veio. O time é um bando em campo, e é vergonhoso ver o banco brasileiro – leia-se comissão técnica – comemorar gols contra um adversário tão medíocre, sem a menor expressão no futebol. Um time de garotos.

Dizer o que de uma partida dessas? É uma vergonha! Ou a gente faz uma intervenção na CBF, pondo em sua presidência Ronaldo Fenômeno, Kaká, Gilberto Silva, ou iremos de vez para o fundo do poço. A CBF é uma entidade desmoralizada, sem credibilidade, cujo presidente é um desconhecido, posto no cargo como um “fantoche”. Se não fizer o que mandam ele fazer, será substituído como foram seus antecessores. Um cargo que rende uma boa grana, com viagens em primeira classe, hotéis 6 estrelas e muita mordomia. Acorda, Brasil.

Dizem eles que não há como fazer amistoso com as grandes seleções europeias. Façam como a Argentina, que encarou o Uruguai nesta Data Fifa. Jogar na América do Sul é mais perto, menos desgastante e contra adversários credenciados.

Hoje o Brasil figura na segunda linha das seleções do mundo, haja vista nossa péssima campanha na Copa, quando empatamos com Marrocos, sofremos contra o Japão, e perdemos para a Noruega, sendo eliminados. Tenho acompanhado a Nations League, competição com seleções fortes. Domingo, me deliciei com Espanha x Inglaterra, e com o alto nível da partida, que terminou 3 a 2 para os ingleses, num jogo que deveria ter sido a final da Copa, no MetLife Stadium.

Ninguém mais respeita a nossa seleção, que já perdeu para africanos, japoneses, venezuelanos e bolivianos. O que mais falta para enterrarmos de vez a CBF e o futebol brasileiro?????



CRUZEIRO X PALMEIRAS

Deveremos ter um grande jogo esta noite, no Mineirão, com presença maciça da China Azul. Vencendo, o Cruzeiro praticamente garante vaga na fase de grupos da Libertadores 2027, pois classificado ao menos para a pré-Libertadores já está. E de quebra, ajudará o Flamengo a ser decacampeão brasileiro, caso o rubro-negro vença o Athletico-PR, no Maracanã, abrindo seis pontos do Palmeiras, com três vitórias a mais, faltando apenas três rodadas para o fim do Brasileirão.

Ah, se não fosse o Tite, esse jogo contra o Palmeiras poderia estar valendo a taça para o time azul! Arthur Jorge faz um trabalho brilhante, de altíssimo nível, tirando o Cruzeiro da lanterna e pondo lá em cima.

O time da Toca da Raposa tem um excelente grupo e deverá dispensar alguns e fazer contratações pontuais, mesmo porque, as receitas diminuíram bastante com a saída das bets. Paulinho é o novo “homem forte” do futebol, mas, por enquanto, apenas uma aposta, pois nunca trabalhou como gestor de um grande clube. É preciso dar tempo para que mostre seu trabalho e sua competência.

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Bom jogo aos torcedores do bem!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.