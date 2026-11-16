Ancelotti, peça demissão e não suje sua história e a da Seleção

Não dá mais para o técnico italiano, Carlo Ancelotti, dirigir a Seleção Brasileira. Em um ano e meio os fracassos se sucedem, com jogos pífios e um bando mal treinado e mal dirigido em campo. Na Copa do Mundo, fomos eliminados pela fraca Noruega, e fizemos uma participação pífia nos jogos contra Marrocos, Japão, e até mesmo Haiti e Escócia. Nos amistosos, viramos saco de pancada do Japão, com duas vitórias dos asiáticos por 3 a 2, a última delas, no sábado (14/11).

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Nas Eliminatórias, perdemos para a Bolívia, e fizemos péssimos jogos sob o comando do mister. Não deu certo, não deu liga e não vai dar.



Ancelotti é dos técnicos mais vencedores nos gigantes europeus, mas dirigir seleção é bem diferente. Você reúne o grupo a cada dois meses, e pode ficar até 4 meses sem estar com o grupo. No clube, você trabalha todos os dias e tem como formar uma equipe de qualidade, com a ressalva de que quando ele dirigiu equipes medianas, Napoli e Everton, fracassou também.



Ancelotti está perdido. Nesse período de renovação, tem convocado jogadores de forma equivocada. Se pusermos a maioria que ele convocou agora no calçadão de Copacabana o torcedor não reconhecerá nenhum deles.



Dorival Júnior, que venceu a Inglaterra, em Wembley, e empatou com a Espanha, em Madri, foi demitido por ter sofrido uma goleada de 4 a 1 da Argentina. Mas era a Argentina de Messi e Cia. Ancelotti não consegue ganhar do Japão, que jamais foi páreo para nosso time.



A Seleção Brasileira não pode servir de laboratório para treinador nenhum. Fosse ele brasileiro, e já estaria na rua. Não se pode brincar, sob o risco de comprometer o trabalho para 2030.



Não temos um time, nem um grupo. Temos vários jogadores sem convicção do que fazer, pois o treinador está inseguro ao ponto de atribuir a derrota para o Japão ao árbitro. Meu caro Ancelotti, não é pelo placar que se avalia uma equipe em amistosos, e sim pela falta de futebol. O Japão fez dois gols em 19 minutos, e poderia ter feito quatro em 25 minutos. O Brasil foi presa fácil.



Vini Júnior, com sua qualidade, empatou com dois golaços, mas em jogadas individuais. Seu time não tem tabela, drible, toque, gol. O time não tem absolutamente nada. Admita que não deu certo e peça pra sair, antes que seja demitido.



Não adianta o presidente da CBF ficar puxando seu saco, sem capacidade para te demitir. Ficar sentado ao seu lado, no banco, nos treinamentos, rindo e batendo papo com você, isso não deveria ser garantia de emprego.



O povo brasileiro está cada dia mais distante da CBF e da Seleção. Ninguém mais respeita o time canarinho, que hoje ocupa a sétima posição no ranking da Fifa, atrás do africano Marrocos, isso é muito grave. Viramos saco de pancadas de asiáticos e africanos, coisa que jamais aconteceu em anos anteriores a você e a Tite. Aliás, Tite foi o primeiro a perder para uma equipe africana, na Copa de 2022, quando Camarões nos venceu por 1 a 0.



Sua história no futebol é gigantesca, Ancelotti. Não a suje por vaidade. Admita o fracasso e volte para o Canadá, onde você vive com a família. Aliás, eu o teria demitido após o fracasso na Copa de 2026, principalmente, pelo fato de você sequer ter voltado ao Brasil, se lixando para a eliminação.



Com todo o respeito que o senhor nos merece, não podemos deixar de dizer a verdade. Reconheço que a safra é a pior da história, mas um treinador brasileiro como Renato Gaúcho, por exemplo, faria um trabalho bem melhor. Vive o nosso futebol 24 horas por dia, conhece nossos jogadores e nossa seleção. O senhor não vive no Brasil, viaja para lá no período das convocações, e isso é muito pouco para ter o único país pentacampeão do mundo em mãos.



Ninguém vai apagar sua história vencedora, por causa desse fracasso na seleção. Sua história é grandiosa, mas, é preciso lembrar também, que nos últimos dois anos em que dirigiu o Real Madrid, o senhor não ganhou absolutamente nada, e, por isso mesmo, não teve seu contrato renovado.

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Não dá mais, mister! Chega, basta de tanta humilhação. A CBF tem que pensar para frente, pagar a indenização monstruosa e rescindir seu contrato. Ou vamos continuar sendo chacotas mundiais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.