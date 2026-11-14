Apenas 3% dos apostadores das Bets se viciam pra valer

Em entrevista com Magnho José, que trabalha com loterias há 30 anos e sabe tudo sobre os jogos legais, ele revelou um dado importante: “dos 35 milhões de apostadores em Bets, apenas 3% desenvolvem a patologia e se tornam viciados contumazes. Os outros 97% jogam como forma de entretenimento”. Ou seja, com a suspensão das Bets, numa canetada do governo, 33 milhões de apostadores foram privados de se divertir.

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Uma medida totalmente eleitoreira, além de um estelionato, já que houve uma outorga de R$ 35 milhões de cada empresa legalizada, que proporcionaram R$ 14,5 bilhões em impostos, empregando milhares de pessoas. Curioso é que só houve suspensão das Bets de apostas em futebol, pois as loterias da caixa e outros jogos de azar continuam a operar normalmente, como se também não viciassem. A bebida vicia, o cigarro vicia e ambos são mortais. A hipocrisia toma conta do atual governo.



A dívida do brasileiro não está relacionada aos jogos on-line, mas sim à péssima gestão do atual governo, que deve R$ 11 trilhões, aumentando a dívida pública, que equivale a 83% do Produto Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todas as riquezas de um país. Dólar nas alturas, Bolsa em queda livre e o orçamento estourado. Juros na estratosfera e por aí vai. Isso sim endivida o trabalhador.



É muito fácil, numa canetada, acabar com tudo e cometer irresponsabilidade, já que clubes e empresas jornalísticas fizeram compromissos em função dos três anos de contratos com as Bets. Se fosse uma decisão pensando nos apostadores, o governo teria dado um prazo para adequação, como fizeram a Premier League, na Inglaterra, e o governo italiano. Na Inglaterra, por exemplo, tiraram o patrocínio das Bets do peito dos jogadores e levaram para as mangas das camisas. O jogo nunca será extinto e funciona no mundo todo, inclusive na China, país comunista.



O que o governo fez foi escancarar as portas para os sites piratas, e mais de 10 mil já operam de forma ilegal no Brasil, endividando os jogadores compulsivos, os doentes de verdade, que representam os 3%. E a maioria é enganada, pois os sites e casas de apostas piratas não têm compromisso com a verdade e com o retorno do dinheiro supostamente ganho.



Muitos ignorantes (ignorante é quem ignora determinado assunto) dizem que o futebol sempre existiu antes das Bets. Sim, é verdade. Porém, o mundo mudou e as Bets são responsáveis por publicidade no mundo todo, pois arrecadam bem e também pagam muito em impostos. Se a preocupação do governo fosse mesmo com a saúde dos apostadores, teria destinado 90% do que arrecadou com impostos pagos pelas Bets para os doentes por causa do jogo. Porém, ele não fez isso, e nem sabemos qual foi o destino do imposto pago.



Não adianta querer iludir o povo. O jogo nunca vai acabar, haja vista o Jogo do Bicho, que tem 100 anos e ninguém consegue acabar com ele. O que acontece com a proibição das Bets legais é que os apostadores correm para os sites ilegais e a jogatina continua.



Espero que o Congresso Nacional, em março, possa rever a matéria, derrubar a medida provisória do governo, rever alguns pontos e fazer com que as Bets voltem a atuar. Os clubes de futebol dependem e muito dos contratos vigentes, alguns com duração de três anos. Não se pode interromper o que é legal e foi assinado por uma medida extremamente eleitoreira.

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Outra coisa: Por que o governo não acaba com a venda da cocaína? É simples: acaba com os traficantes, que não terá mais usuário. Por que o governo não trabalha em cima disso? Porque não dá voto e eles não querem se “indispor” com o crime organizado, essa é a grande verdade!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.