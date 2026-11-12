As demissões em massa começaram no jornalismo

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A saída das bets legais do futebol brasileiro, numa medida drástica e eleitoreira do atual governo, está causando uma onda de demissões e cancelamentos de programas esportivos e jornalísticos. Na última terça-feira (10/11), a rádio mais ouvida do Brasil, a Itatiaia, demitiu 20 profissionais, de várias áreas, por contenção de despesas, para se adequar à nova realidade.

A Itatiaia perdeu cerca de R$ 30 milhões com a saída das bets de circulação. O mesmo acontece com a CNN, que terá que enxugar milhões de reais. A Bandeirantes cancelou o programa “Apito Final”, comandado pelo ex-jogador Neto, causando demissão de parte da equipe que fazia o programa. Tudo isso porque numa canetada, o atual presidente, em medida exclusivamente eleitoreira, resolveu acabar com as bets, alegando que a saúde mental dos “viciados”, estava sendo prejudicada. Se estivesse tão preocupado com isso, por que não destinou 90% dos impostos pagos pelas bets legais para cuidar de tais casos?

As bets pagaram somente no ano passado, mais de R$ 10 bilhões em impostos, que poderiam ser usados na saúde, educação, segurança, mas, na verdade, ninguém sabe para onde foi. É bem verdade que a medida provisória (MP) termina em dezembro e o Congresso Nacional pode barrá-la e fazer com que as bets voltem, mas tudo está indefinido.

Além dos jornalistas perdendo empregos, há também as famílias dos trabalhadores que prestavam serviços para as bets passando necessidade. As empresas de apostas geravam milhares de empregos e os trabalhadores foram postos para fora de uma hora para a outra em função da MP. Os clubes de futebol estão de pires nas mãos, pois a maioria assumiu compromissos futuros baseados nos contratos vigentes com as bets. De uma hora para a outra, tudo ruiu.

Vejo algumas pessoas dizendo que o “futebol sempre sobreviveu sem as bets”. Mas o mundo mudou e hoje as casas de apostas, que existem no mundo inteiro, são as principais responsáveis pelos gordos patrocínios, são legalizadas e geram empregos, pagando impostos. Pior é saber que sites de apostas clandestinos estão fazendo a festa dos “viciados”, que não pararam e não vão parar.

E ninguém é babá de apostador. Cada um tem que ter sua responsabilidade, assim como quem bebe, quem fuma, quem joga nas várias loterias esportivas, criadas pelo governo. Ou será que elas não viciam também? Por que não acabaram com a Megasena, Timemania, Loteria Esportiva, Dupla Sena, Lotomania e outras?

Na Inglaterra, os clubes tiveram que se adaptar e por as marcas das bets na manga da camisa e não como patrocínio master, e, mesmo assim, o governo deu um prazo de três anos para que se adaptassem e cumprissem o contrato assinado com as casas de apostas. Aqui nos EUA o jogo é uma febre, é legalizado e o governo não o usa para se eleger. É muita hipocrisia! O que deveriam fazer é proibir apostas em cartões que os atletas levam, para evitar falcatruas.

Espero que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube a MP, voltando com as casas de apostas e dando um prazo para uma adequação maior. Criar alguns dispositivos, o principal deles, o de levar pelo menos, 90% dos impostos pagos pelas casas de apostas para cuidar dos apostadores doentes.

A população não está endividada por causa das Bets não. O povo está endividado pela política do atual governo, que estourou o orçamento, que deve trilhões e que já não tem dinheiro para os próximos quatro anos. Dizer que a culpa é das bets é apenas uma forma de fugir da realidade em que o país se encontra, quebrado, sem solução e no fundo do poço.

Preparem-se, pois, novas demissões vão acontecer. O fim da escala 6 x 1, que agora é 5 x 2, também é outro grave problema. Os empresários não vão suportar.

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