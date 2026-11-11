CBF: esqueça o torcedor e o futebol brasileiro

Se há uma coisa que incomoda o torcedor brasileiro é a tal da Data Fifa. Com ela, o futebol por essas bandas é interrompido para jogos mequetrefes da Seleção. Em que vai acrescentar na vida da camisa amarela adversários como Singapura, Japão, Austrália, Índia e por aí vai? Só servem para desanimar ainda mais o torcedor e fazê-lo detestar a já desmoralizada CBF.

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Na Europa, em Datas Fifa, as seleções têm a Nations League, com grandes jogos. Na América do Sul, são incapazes de fazer algo parecido. Houve uma época de namoro, noivado e casamento do povo brasileiro com o Time Canarinho. Esse amor acabou faz tempo e não há como recuperá-lo. Nosso time virou um bando em campo, com jogadores descompromissados, que dão até ordem ao treinador. O tal Raphinha, cuja mulher disse que “jornalistas vivem de centavos”, falou que Ancelotti, se quiser tê-lo, “tem que saber administrar seus minutos”. Por mim, esse cara, que adora passar creminho no corpo, nem seria convocado.

Faço uma sugestão à CBF: esqueça o povo brasileiro. Você é uma entidade desmoralizada por tantos escândalos e por não representar mais nada para o nosso futebol. Você mais atrapalha do que ajuda e ninguém mais quer saber de Seleção Brasileira. Você virou uma “instituição financeira”, preocupada apenas em faturar em cima dos anunciantes.

Temos um técnico ultrapassado, com conceitos sobre futebol bem arcaicos, jogadores descompromissados e alguns sem a menor condição de vestir a Amarelinha. O saudoso Zagallo deve estar se revirando no túmulo com uma equipe tão maltratada, que protagonizou vexame na Copa do Mundo deste ano.

Não vejo perspectiva, uma luz no fim do túnel. Com a prerrogativa de quem acompanha a seleção há 45 anos pelo mundo, tenho o direito de dizer que, com Ricardo Teixeira, apesar dos escândalos financeiros, éramos respeitados, tínhamos representatividade na Fifa e ganhávamos tudo, inclusive dois Mundiais, 1994 e 2002, sendo vice-campeão em 1998.

Hoje, com os desmandos de ministros, que segundo denúncias, mandam na CBF e colocaram o atual presidente apenas como simbólico, pois não tem autonomia para nada, a entidade caiu no descrédito popular.

Chega, basta. Precisamos fundar uma outra entidade, mesmo porque os clubes precisam criar a liga para não dependerem mais dessa entidade fajuta. A CBF não nos representa mais. Virou um grande balcão de negócios, onde o futebol foi relegado ao último plano. Viagens em primeira classe, hotéis 6 estrelas, mordomia de jantares, caviar e champanhe e pouca bola é o que temos hoje.

Jogadores desconhecidos, que se desfilarem no calçadão de Copacabana, ninguém sabe quem são. No passado, tínhamos o time na ponta da língua. Hoje, é realmente um bando. Ancelotti está mais perdido do que cego em tiroteio. Não sabe que direção tomar, com tantas convocações equivocadas.

O futebol, como digo sempre, é apenas reflexo de um país desorganizado, corrupto, violento. Ele só é um mundo à parte na questão financeira, pagando salários irreais, de Europa, repatriando ex-jogadores em atividade.

Ainda somos pentacampeões do mundo graças às gerações passadas. Hoje somos apenas um retrato na parede, que um dia já foi o maior escrete do mundo, mas que se tornou algo vulgar e sem expressão. Aquele Brasil de Pelé, Gérson e Rivelino; de Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho não existe mais. Hoje temos que nos contentar com Raphinha, Marquinhos e Bruno Guimarães. Piada não é?

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O futebol brasileiro acabou, o último que sair, apague a luz. E para você, CBF, faça um favor ao povo brasileiro: nos esqueça. Não queremos ser comandados por uma entidade tão desmoralizada, sem credibilidade e que de futebol, na atual gestão, nada entende.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.