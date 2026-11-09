O Galo precisa ganha taças e parar com o "eu acredito"

O Atlético é um dos gigantes do futebol nacional, com uma história centenária. Porém, é preciso ganhar taças, pois são elas que fazem a história de um clube. Você gritar “eu acredito” tendo Ronaldinho Gaúcho, Tardelli e Jô é uma coisa. Outra é gritar o mesmo bordão com Bernard, Minda e Dudu. Entenderam?

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Isso funcionou em 2013, com esses craques que citei e com o maior e mais vencedor presidente da história do clube, Alexandre Kalil. Foram viradas épicas, conduzidas por um timaço e por um dirigente que entendia de futebol. Já passou, é preciso que o torcedor pare de “acreditar” e tenha certeza de que o Atlético será um time forte, um grupo em condições de levantar taças.

Toda vez que perde um título alguns torcedores dizem que não ligar para taças e que o amor pelo clube é algo inexplicável. Todo torcedor de outras equipes também têm um amor incondicional, cada um no seu quadrado.

O Galo precisa ganhar taças, pois em sua centenária história, tem duas Copas do Brasil, dois Brasileiros e uma Libertadores, o que considero muito pouco para um clube que tem uma torcida tão apaixonada. Não me venham falar do título de 1937, torneio da Marinha, reconhecido como Brasileiro pela desmoralizada CBF. Tudo que os clubes conquistaram de 1971 para trás, não era Campeonato Brasileiro. Título no fax, de torneios, não vale.

Se compararmos o Atlético com seus pares no Brasil, ele tem pouquíssimas taças e quando usa o “eu acredito”, diminui o clube. Acreditar em reverter placares é uma bobagem. O que o clube e a torcida precisam é de ter certeza de que vão buscar as taças, ganhando jogos em casa e fora. Isso está virando chacota nacional e os adversários tiram sarro a cada fracasso do “eu acredito”.

O Atlético é o clube mais endividado do país, uma dívida bilionária e impagável, contratou jogadores de forma equivocada, como Dudu, que tem uma linda história no futebol, vencedor, mas que já deu o que tinha que dar. Pensando que estava provocando o Cruzeiro, o Atlético o recebeu, mas está pagando mico. Um salário altíssimo e um futebol pequeno. Na verdade, o Galo ajudou o Cruzeiro a ficar livre de um jogador que não produz mais o que produzia, e que custa uma fortuna por mês.

O mesmo digo do fraco zagueiro Lyanco, que, segundo o diretor Paulo Bracks, ficou fora da decisão com o Grêmio por problemas pessoais. Me desculpe, mas se não for problema de saúde na família, não há justificativa. Ele deveria estar à disposição do treinador, mesmo que fosse na reserva, pois não tem bola para ser titular da zaga alvinegra.

Além desses dois, Minda, Cassierra, Natanael, Scarpa, e outros menos votados, não podem e não devem vestir o manto sagrado alvinegro.

Exceto na época da pandemia, em 2021, quando foi campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, o Galo não ganhou mais nada, e, desde que se transformou em SAF, tem sido um fracasso. A Arena MRV, belíssima e moderna, não trouxe sorte nem taças. Todo mundo que decide ali sai sorrindo e os atleticanos, chorando. Para piorar, o maior inimigo, segundo os atleticanos, o Flamengo, ganhou a Copa do Brasil de 2024 ali dentro, e a torcida brinca que a Arena se chama “Plata”.

Restou a decisão da Sula, dia 21, contra o Boca, em Barranquilla. O Boca sagrou-se campeão argentino e já está garantido na Libertadores 2027. Eu disse que o Galo não passaria pelo Grêmio, pois estava caindo na hora errada, com derrotas seguidas. Acho difícil ele bater o Boca, que não é mais aquele Boca de Riquelme e cia, mas é o Boca, time argentino.

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Enfim, para salvar o ano, só resta ao Galo buscar essa conquista ou voltar à Libertadores pelo Brasileirão. Para isso, terá que torcer para o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil ou Libertadores, para abrir mais uma vaga. Um time da grandeza do Galo, não deveria depender de outros. Tem que fazer sua própria história com as conquistas importantes. Precisa sim, ter mais taças em sua galeria. Essa é a mais pura verdade.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.