Que sorte do Jay-Z ter o Fred Pena como sócio

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Trabalho com o futebol há 45 anos e sei como esse esporte funciona. Muita vaidade, muito deslumbramento, negócios escusos e pouca verdade. Por isso mesmo quando a gente conhece um agente sério, transparente, super preparado e corretíssimo em tudo o que faz, a gente admira e homenageia. É isso o que quero fazer com Frederico Pena, um dos donos da Roc Nation Sports, sócio do rapper Jay-Z, além dos parceiros Marcos Casseb, Lucas Mineiro, Renato Martinez, O C Prata e Thiago Tentum. Michael Yomark é o presidente da Roc Nation Sports International (divisão global de esportes), um timaço de primeira linha que tem em Fred seu Chief Executive Officer (CEO).

Vini Júnior, que foi eleito o melhor jogador do mundo, Endrick, Diomande e Lucas Paquetá são alguns dos mais de 100 atletas de ponta que pertencem à Roc Nation, e o time comandado por Fred cuida muito bem dessas joias. Com penetração nos principais clubes do mundo, principalmente nos gigantes europeus, Fred e sua equipe são muito bem requisitados e respeitados. Ter três excepcionais atletas no Real Madrid não é para qualquer um.

As pessoas que são de fora do futebol e não conhecem os bastidores, imaginam que o papel do empresário é descobrir o jogador, negociá-lo, receber a comissão e ponto. Sei que existem alguns assim, mas com Frederico Pena a banda toca diferente. Ele tem uma equipe de profissionais qualificados que cuidam não só da carreira dos atletas, como do ser humano e da família dele.

Tive a oportunidade de conhecer o pai de Vini Júnior na final da Champions League de 2024, em Londres, e de estar com ele e com o Fred na Copa do Mundo, aqui em Miami, durante uma festa junina promovida por uma empresa de apostas. O pai do Vini parece irmão dele, de tão jovem que é. Conversamos sobre o camisa 7 e sobre a gestão de carreira feita por Fred e equipe. Percebi o carinho, respeito e gratidão que o pai do craque do Real Madrid tem por Fred.

Vejam que Vini Júnior tem um comportamento exemplar. Não se envolve em confusão, mesmo sendo massacrado pelo racismo espanhol, e é um profissional nota 10. Endrick e Paquetá vão pelo mesmo caminho, assim como Diomande, que tem uma história de vida muito sofrida. Todos se tornaram grandes jogadores e, acima de tudo, cidadãos de bem. Fred e a Roc Nation não abrem mão disso.

Lembro-me que, na Copa do Catar, quando encontrei Fred num dos jogos, e eu tinha a informação de que Endrick estava fechado com o Real Madrid. Entrevistei Fred e afirmei: “Sei que o Endrick está de malas prontas para Madri. Vai jogar no Real”. Ele retrucou, sorrindo: “Você quem está dizendo, eu não falei nada. Como sei que você é um profissional respeitado mundialmente, e com muitas fontes, não vou duvidar”.

Meses depois, o Palmeiras anunciou a venda do jogador para o Real Madrid. Essa confiança é fundamental para que o repórter se sinta seguro.

Passei a admirar Fred ainda mais, temos nos encontrado pelo mundo, e, quase toda semana, falamos ao telefone. Sou um admirador e sei do berço que ele tem. Filho de médicos em BH, mineiro, conquistou seu espaço e já são 25 anos trabalhando como Agente-Fifa, tornando-se um dos principais empresários do Brasil e do mundo.

Hoje a Roc Nation tem braço na Itália, com o mestre Branchini, que já intermediou negociação de Ronaldo Fenômeno do Barça para a Inter de Milão, tem outro braço na Argentina, e, em breve, terá um braço aqui nos EUA.

Se o futebol tivesse dez empresários em nível de Frederico Pena e de seus sócios na Roc Nation com certeza estaríamos em outro patamar. O patamar da decência, transparência e responsabilidade. Fred é uma referência mundial e tenho muito orgulho em ser seu amigo.

Num ambiente cada vez mais poluído e de desconfiança, ter alguém de verdade, com as preocupações sociais que ele tem com seus atletas, é um privilégio. Não à toa, o maior rapper do mundo, o magnífico Jay-Z, se tornou seu sócio e amigo.

Obrigado Fred, por representar a classe de empresários com tanta dignidade, competência e qualidade. É disso que o futebol precisa, principalmente o futebol brasileiro, tão maltratado por gente inescrupulosa.

A você e seu time, o muito obrigado dos pais desses jovens, que sonham com o estrelato e que se tornam, acima de tudo, cidadãos. Obrigado pelo carinho e amizade com a minha família. Se Vini é 7 e Endrick é 9, Fred Pena é o camisa 10!

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.