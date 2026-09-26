O trabalho de Ancelotti foi pífio e decepcionante

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Vi uma entrevista do capitão do penta, Cafu, onde ele disse que o “trabalho de Carlo Ancelotti é maravilhoso”. Meu amigo Cafu, com todo o respeito que você merece, o trabalho dele é pífio, a pior colocação da Seleção numa Copa do Mundo nos últimos 50 anos. Uma Copa do Mundo péssima, sem esquema de jogo, com vários ex-jogadores em atividade, tomando passeio da Noruega.

Fosse ele um técnico brasileiro, todos cairiam de pau, pedindo a demissão. Mas, Ancelotti tem grife, e vai amealhar, em 5 anos, R$ 300 milhões só em salários. Que emprego maravilhoso, sem cobrança, com toda a mordomia, vivendo no Canadá, e se reunindo com os jogadores pelo mundo. O emprego dos sonhos.

Como o povo brasileiro, o torcedor de verdade, já largou a seleção. Desde os 7 a 1, ninguém mais quer saber dela e não me venham com a palhaçada do “hexa”, pois, como escrevi quinta-feira (24/9), ele não virá nunca mais. Enquanto a CBF for gerida por ministros e políticos, nada feito.

Outro erro que a mídia comete é dizer que o jogador tal é pentacampeão. Não. Pelé foi tricampeão do mundo, pois ele, sim, ganhou três Copas, e, mesmo assim, em 1962 jogou apenas uma partida, pois se machucou. Ronaldo Fenômeno é bicampeão do mundo, mesmo sem entrar em campo em 1994 – mas estava no grupo. Aqueles que ganharam a Copa apenas uma vez, são campeões do mundo. A Seleção Brasileira, e somente ela, é pentacampeã.

Esclarecido isso, é preciso que o torcedor saiba que vivemos uma safra ruim, de poucos jogadores acima da média. Estou vendo uma euforia com relação a Raphinha, por seu desempenho no Barcelona. Ele é aquele mesmo que fez uma péssima Copa, que não acrescentou nada ao time e cuja mulher disse que “jornalistas vivem de centavos”. Melhor viver de centavos do que casar por interesse, como a maioria das “marias chuteiras” faz.

Jogador que diz que não pode faltar na necessaire “creme para o corpo” não serve para vestir a camisa amarela. Precisamos de jogadores de qualidade e que entendam a importância do nosso escudo. A Seleção Brasileira sempre foi o maior patrimônio esportivo do povo, mas, de uns tempos para cá, está banalizada e sem credibilidade. Ainda temos jogadores de alto nível, como Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, Estevão e Militão, mas a maioria dos convocados realmente não merece integrar o grupo.

Estão falando que ganhar a Copa América será fundamental para a manutenção de Ancelotti, que tem contrato até 2030. Gente, Copa América e m* é a mesma coisa. O Brasil nunca se interessou por essa competição, e esse furor começou em 1989, pois ficamos 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, e a opção foi ganhar Copa América. Não vale absolutamente nada. Ou ganha Copa do Mundo ou nada feito.

Ser o melhor das Eliminatórias, ganhar Copa América ou qualquer outro torneio caça-níquel não vai devolver ao povo brasileiro o amor pela Seleção. Ganhar a Copa do Mundo, sim, fará toda a diferença, mas, como sei que isso não vai acontecer nos próximos 50 anos, não me iludo.

Precisamos resgatar o trabalho nas divisões de base. O sub-20 do Brasil não se classifica nem para a Olimpíada, uma vergonha. Não ganha títulos também. O problema é na origem, na formação dos jogadores. Tem jogador na Seleção dominando bola com a canela, tem quem não consiga dar um passe de 3m.

Ancelotti não vai se preocupar com as divisões de base. Vai aparecer numa imagem ou outra vendo um jogo dos garotos só para enganar o povo.

Para fechar, eu me decepcionei com o trabalho de Ancelotti. Ele não é nem de longe o que eu imaginava, mas eu sabia que sem material humano de qualidade ele não faria muita coisa. Fracassou no Nápoli e no Everton, equipes médias da Itália e Inglaterra, e só ganhou com os gigantes europeus. É o mesmo caso de Guardiola, que até hoje, só dirigiu gigantes.

Quero ver ser campeão num Bragantino, como foi Vanderlei Luxemburgo, com um trabalho fantástico. Aliás, Luxa chegava nos times e trabalhava com o que tinha. Tirava um jogador do meio-campo, o punha como zagueiro e ele jogava muito. Sérgio Ramos chegou ao Real Madrid como lateral-direito. Foi Luxa quem o transformou em zagueiro.

Enfim, Luxa não quer mais, Felipão também não, Parreira está curtindo a família, Carlos Alberto Silva e Zagallo estão no Céu, e não temos mais treinadores de qualidade, em quem possamos confiar. Daí a alternativa de buscar um estrangeiro, porém retranqueiro e que só ganha quando tem os melhores jogadores do mundo, e o time brasileiro, está longe disso.

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