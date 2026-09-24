Vamos deixar a Seleção e a TV darem traço

O Brasil joga às 7h30 desta sexta-feira (de Brasília), contra a Austrália, um amistoso caça-níquel, que em nada vai acrescentar ao nosso plano de renovação e reformulação. Sei que as grandes seleções europeias estão disputando a Nations League nesta Data Fifa, mas seria melhor jogar contra o Uruguai, Argentina ou outro país aqui mais perto e com uma seleção de nível. Por isso mesmo, sugiro que ninguém acorde cedo para ver esse time jogar, e que a TV Globo tenha traço de audiência (próxima a zero ponto). Depois do vexame na Copa do Mundo deste ano, ninguém está interessado se haverá reformulação ou não. Tivemos a pior colocação e o pior futebol das últimas décadas e a frustração foi grande. Esqueçam essa “palhaçada” de hexa. Ele não acontecerá em 2030, pois não temos e não teremos jogadores de qualidade. Enquanto a França tem Mbappé e Olise, que jogam demais e são craques, nós temos atletas medianos, tirando um ou outro. Vini Júnior é o nosso melhor jogador, e um pouco abaixo temos Estevão, Endrick, Ryan, Pedro e mais um ou outro de qualidade. O resto é tudo “japonês”. Eu nunca acreditei no trabalho de Ancelotti na Seleção, embora veja nele um técnico vencedor em clubes gigantes da Europa e um cara que tem grife. O problema é que ele colocou o Brasil na Copa, como faria com a Itália, na retranca, jogando por uma bola. Isso não é e nunca será o Brasil. A gente sempre atuou com a bola nos pés, ditando o ritmo do jogo. Retranca nunca foi nossa característica.

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Eu acordo cedo todos os dias, pois às 6h30 preparo a vitamina do meu filho mais novo, que vai para a escola. Mas, nesta sexta, só de pirraça, vou pedir à minha esposa para fazer a vitamina dele, para eu não correr o risco de ver o Brasil jogar. Não quero, não tenho prazer, não me interesso mais. E olha que sou um apaixonado e minha profissão exige que eu assista. Mas tenho andado tão decepcionado com o nosso futebol que estou pensando em dar voos mais altos, dentro do futebol que eu amo, mas em outra área. Talvez eu mantenha meu programa, JaeciCarvalhoEsportes, no Youtube, e esse espaço aqui. Talvez, não! Vivi a melhor fase do nosso futebol, convivi com os melhores de todos os tempos, sou amigo de todos eles e não tenho o menor prazer de estar com Marquinhos, mantido por Ancelotti, e outros jogadores que jamais vestiriam a camisa amarela. Sei que o que temos hoje é isso, mas para quem acompanhou Zico, Reinaldo, Rivelino, Gerson, Falcão e Sócrates, ter que aturar isso que está aí é demais.

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Austrália e Índia não acrescentarão nada ao nosso futebol, mas, poderemos ter dificuldades até mesmo contra eles, que não têm tradição no futebol, mas que são mais bem organizados do que nós. O que vimos do time do Ancelotti foi um bando em campo, sem rumo, sem esquema tático, sem criatividade. Não vou jogar todos no lixo, mas, para a maioria convocada agora, é preciso a gente dar um google para saber quem é. Eu não vou me iludir mais com a Seleção Brasileira. O dia em que a CBF tiver um Ronaldo Fenômeno, Kaká ou Leonardo como presidente as coisas vão melhorar. Enquanto Gilmar Mendes e o filho dele mandarem na entidade, segundo denúncias, eu prefiro me abster de torcer por isso que aí está. Pode ser tudo, menos a nossa Seleção Brasileira de verdade.

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