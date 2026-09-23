Não assistam aos jogos da Seleção Brasileira. Não vale a pena

A Seleção Brasileira, maltratada, surrupiada, que amargou a pior colocação na última Copa do Mundo, volta a campo nesta sexta-feira, na Austrália, para dois amistosos inexpressivos, e depois vai jogar na Índia. Uma vergonha que a CBF agende amistosos caça-níqueis, e faça com que as competições nacionais parem, além da Conmebol ter que paralisar Libertadores e Sula. Entendo que é Data Fifa no mundo, mas na Europa há a Nations League, seleções fortes se enfrentando. Como na América do Sul o futebol é um lixo, eles não conseguem se organizar e criar uma competição decente. A Copa América é uma vergonha, com jogos sofríveis. Aliás, o Brasil hoje é o quinto colocado por essas bandas, pois nas Eliminatórias ficou atrás de Argentina, Uruguai, Colômbia e Paraguai, o que prova que o nosso futebol está doente e carente. Temos um técnico italiano ultrapassado, com conceitos arcaicos.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os técnicos brasileiros não servem mais. Os portugueses tomaram essas terras e hoje são os protagonistas por aqui. Leonardo Jardim, Abel Ferreira e Artur Jorge fazem sucesso. Outros, menos votados, buscam um lugar ao sol. Os jovens técnicos brasileiros não têm espaço. Quando fazem bons trabalhos em times menores e são guindados aos grandes, em cinco jogos são demitidos. Dessa forma, vivemos uma gangorra. O time convocado por Ancelotti tem jogadores que precisamos recorrer ao Google para sabermos quem são. Segundo o treinador, é uma renovação total. Ele deveria ter feito uma renovação na Copa do Mundo e dado experiência aos jovens. Porém, preferiu Neymar, Casemiro e cia e se deu mal, com um papel vexatório no Mundial, quando não ganhamos de ninguém, pois vencer Haiti e Escócia é ganhar de ninguém. Com o Japão sofremos, e com a Noruega voltamos para casa. Aliás, para casa não, pois nem o técnico desembarcou no Brasil. Foram todos para a Europa, curtir os balneários, e Ancelotti foi curtir o Canadá, onde mora.

A CBF bateu palmas para isso e a imprensa pouco a questionou. Se fosse um técnico brasileiro, que não desse satisfação ao povo pelo fracasso, seria execrado, mas Ancelotti é italiano e tem grife, embora não seja mais um treinador moderno. Só ganhou com os gigantes europeus, e não faria mesmo um grande trabalho numa seleção que perdeu seu encanto, sua magia, sua arte. O único atenuante é o fato de o Brasil não ter mais um craque e os grandes jogadores, e isso serve como desculpa para o treinador. Vamos encarar a realidade: o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo nos próximos 50 anos. Nosso futebol agoniza e só falta a pá de cal para enterrá-lo. Ainda nos orgulhamos de ser os únicos pentacampeões, mas isso não vai durar muito tempo. Logo, logo, Itália e Alemanha se organizam e ganham o Mundial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tenho uma sugestão ao torcedor brasileiro: que ninguém perca seu tempo em acordar cedo para ver essa seleção jogar na Austrália. Vamos dar ibope negativo para a Globo, não ligando a TV. Não dá mais para ser enganado com esse futebolzinho de quinta categoria que a Seleção joga. É preciso passar um pente fino na CBF, colocar um presidente que entenda de bola e tenha sido jogador, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Cafu, por exemplo. Uma entidade desmoralizada, comandada por Gilmar Mendes e seu filho, segundo denúncias na imprensa. Não há mais como o torcedor brasileiro aceitar isso. Dane-se a seleção, essa que aí está, não nos representa mais. Os poucos excelentes jogadores que temos não merecem ser comandados por um técnico ultrapassado, e nem por uma entidade que sempre esteve atolada em corrupção. Não assistam aos jogos da Seleção Brasileira. Ela morreu, só não foi enterrada, ainda.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.