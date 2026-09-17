Cobrar dos jogadores, sim, mas o Cruzeiro está a 4 pontos do terceiro lugar

O Cruzeiro está a 4 pontos do Athletico-PR, terceiro colocado no Brasileirão. É o time que mais fez pontos, desde que Artur Jorge assumiu, e mesmo assim parte da torcida está revoltada, principalmente pela eliminação nas Copas Libertadores e do Brasil. O torcedor tem o direito legítimo de protestar e ficar desanimado, mas quem trabalha com o futebol tem que ter responsabilidade e discernimento. O Cruzeiro, que há três anos disputava a Série B, estava jogando contra Criciúma e outras equipes menores. Ele foi eliminado da Libertadores, jogando contra o Flamengo, em duas partidas muitos iguais, exceto pelo péssimo primeiro tempo no Maracanã. Vejam bem: disputando a Libertadores, coisa que não acontecia desde 2019. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético, pois não conseguiu vencer no Mineirão, e tomou a virada depois da expulsão de Villalba, quando o Galo foi pra cima. O Cruzeiro fez um ótimo primeiro tempo, mas caiu muito, depois da expulsão, dando campo ao adversário. Ano passado, também nas quartas de final, eliminou o Atlético com 4 a 0 no agregado. Este ano, foi eliminado. Até aí não vejo nada de anormal. É clássico, briga de dois gigantes.

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Torcedores dizem que estão “cansados” de eliminações. Ok, entendo que, para o torcedor que usa sempre a paixão e não a razão, o que vale é levantar taças. Mas para que isso aconteça, existe um processo. O Cruzeiro saiu do zero, da lama, e em curto período de tempo chegou à final da Sul-Americana, enfrentando um Racing, muito superior, disputou o Brasileirão e a CB do ano passado, quando foi usurpado pela arbitragem, e voltou a Libertadores deste ano. Onde está o “crime”, torcedor? E olha que o projeto é a médio e longo prazo, dito pela diretoria. É preciso analisar com realismo. O Cruzeiro fatura R$ 450 milhões/ano com patrocínios, cotas de TV e por aí vai. O Flamengo fatura R$ 2,1 bilhões, 5 vezes mais. O rubro-negro não é SAF e se tornou superavitário depois de ficar 6 anos na “merda”, sem ganhar nada. Mas o torcedor reconheceu o planejamento de médio prazo, Bandeira de Melo saneou o clube e, de 2019 pra cá, o Flamengo ganha quase tudo.

O Cruzeiro depende do dinheiro particular de seus donos, que, aliás, já investiram R$ 1 bilhão, entre compra do clube, salários e contratação de jogadores. A diretoria errou ao contratar Tite, depois que Artur Jorge, que era o preferido, se negou a vir em dezembro passado. Errou também ao contratar o apenas bom jogador Gerson, por 30 milhões de euros. Ele não vale nem 10 milhões de euros. Errou em Chico da Costa e em mais alguns, aliás, todos pedidos por Tite. Mas teve seus acertos também, quando trouxe Kaio Jorge, manteve Matheus Pereira, subiu Kaiki para os profissionais, contratou Fabrício Bruno, Christian e outros menos votados. Mas como o torcedor tem a crítica seletiva, ele só quer ver os erros e não os acertos. Os dirigentes acertaram em dar um pé na bunda de Tite e convencer Artur Jorge, que, aliás, desde que assumiu o clube, mesmo com eliminações em Copas, é o que fez mais pontos no Brasileirão. Nada disso é levado em conta. Talvez alguns quisessem mesmo é ver o Cruzeiro na Série B, disputando jogos contra times inexpressivos. Só pode ser isso, pois reclamar de um trabalho de 2 anos, onde os donos resgataram o clube, é mesmo desanimador.

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Comprei a briga da torcida com Ronaldo Fenômeno quando o Cruzeiro quase caiu em 2023. Até hoje, nossa relação está estremecida e talvez eu tenha sido injusto com ele, que ajudou a salvar o clube da falência, assim como fez Pedrinho, que, ao comprar o clube de Ronaldo, investiu aquilo que o ex-dono não queria ou não tinha para investir. Então, meus amigos e minhas amigas, sou muito justo no que faço. Acho a gestão atual muito boa, dentro de uma expectativa de projeto a médio e longo prazo. Quem não gostar da minha opinião, lamento. Eu não analiso futebol por um resultado ou outro, mas sim pelo conjunto da obra. Hoje em dia todo mundo dá pitaco, cria canal e quando a gente não fala o que querem dizem que somos passadores de pano. Me lixei para isso. Emito minha opinião da forma mais coerente que vejo. Não estou aqui para agradar A ou B. Talvez alguns estejam com saudades de Wagner Pires e outros que jogaram o clube na lama. A escolha é de vocês. Sei que a grande maioria é a favor da atual direção, que trabalha com honestidade, transparência e decência, e a gente sabe que no futebol prevalece a falcatrua e os maus dirigentes. Não adianta explicar pra mosca “que o mel é melhor que a merda”. Ela prefere mesmo a merda! Quem for abelha, que vá para o mel e continue apoiando o Cruzeiro Esporte Clube, pois o orgulho de exibir a camisa azul pelas ruas foi dado por Pedro Lourenço e Pedro Junio.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.