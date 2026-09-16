Vem "NI MIM" 2 A 0

A torcida do Galo, Alexandre Kalil e o técnico Cuca, hoje adversário, conhecem muito bem o que é perder o jogo de ida por 2 a 0 e reverter o placar na volta. Claro que o torcedor alvinegro, desde quarta-feira passada, quando o time perdeu por 2 a 0 para o Santos, no primeiro jogo das quartas de final, que decide quem vai às semifinais da Sula, imaginou o ano de 2013, quando o Galo perdia fora de casa por 2 a 0, revertia em casa e passava nas penalidades. E por falar em pênalti, o Atlético tem um dos maiores pegadores dessa modalidade, que, muito provavelmente, não jogará, pois se recupera de uma lesão no pé, Everson. Mas o jovem Gabriel Delfim pode dar conta do recado caso isso aconteça. Cuca viveu o lado dessa história e foi feliz, com o título da Libertadores, numa final épica contra o Olimpia, do Paraguai, no Mineirão. Hoje a história será contada de forma diferente, no novo caldeirão alvinegro, lotado pela massa, que canta forte e alto. Foi o que vimos quando eliminou o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

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A “senha” é o placar de 2 a 0. Um gol no primeiro tempo, outro no finalzinho do jogo, e lá vem as penalidades. Estou confiante que não será preciso. Acho que o Galo mete 3 a 0 e se classifica, com dois gols na primeira fase e outro no segundo tempo. O time está muito bem montado por Eduardo Barba, forte na defesa e no meio-campo, faltando apenas um atacante de verdade que saiba colocar a bola na rede. Nesse quesito, o Atlético pecou, pois Cassierra, a não ser que desencante, já mostrou que não é esse cara. Vale lembrar que Cuca, como grande treinador que é, arrumou o Santos, se afastou do Z-4 e vai querer fazer o Peixe voltar à Libertadores. O único caminho é pela Sul-Americana. Cuca também conhece bem a força da torcida atleticana, e sabe que não será fácil segurar o resultado que o favorece.

O Atlético precisa também colocar em campo o que há de melhor. O jovem zagueiro Vitão, criado no clube, já mostrou potencial, e é infinitamente superior a Lyanco. Aliás, quando Lyanco joga, o adversário conta com um jogador a mais. Muito fraco e fazedor de média com a torcida. No mais, Barba tem feito um grande trabalho. É verdade que o Galo perdeu duas partidas, jogando muito mal, recentemente, mas a vitória sobre o Fluminense, no sábado, em grande jogo, deixou a torcida esperançosa na classificação desta quarta-feira. O “eu acredito” vai ecoar em toda a Arena MRV, principalmente, quando o Galo abrir o marcador. E segurar a força daquela gente apaixonada é difícil. Resta aos jogadores se contagiarem, marcarem os gols e classificarem o time.

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O Galo está em três frentes para chegar à Libertadores. Sula, se for o campeão, Copa do Brasil, se chegar à final, e Brasileiro, que está mais difícil, se chegar entre os seis primeiros. Espero que ele não decepcione sua gente e garanta vaga em 2027 em pelo menos uma dessas possibilidades que citei. Ele está a 180 minutos – mais os acréscimos, na semifinal da CB, onde vai encarar o Grêmio – da Libertadores. É, neste momento, o caminho mais curto para chegar lá. O problema é que a decisão só acontecerá em final de outubro e começo de novembro, o que poderá dar um gás maior ao time gremista, principalmente porque o copeiro Renato voltou ao comando do Imortal. “Futebol é jogado, lambari é pescado”, diz o velho ditado. Portanto, é esperar a bola rolar esta noite, com a força da fanática torcida, para empurrar o time para a classificação. “Eu acredito”!

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