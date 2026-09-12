Pedro Lourenço não admite ruído sobre treinador

“Respeito a torcida e qualquer crítica que venha dele, mas não vamos admitir ruído em relação ao nosso treinador, que é excelente, tem contrato até 2030, e pretendemos cumprir. A pior coisa que tem no futebol é ficar trocando treinador. Quando contratamos o Artur Jorge, traçamos um planejamento em que ele iria trabalhar com os profissionais, integrando jogadores da base, e esse trabalho ele faz muito bem”. Esta foi a principal fala do dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, em entrevista à TV Cruzeiro, na quinta-feira. Ele está certíssimo. Artur Jorge tem bagagem, história e currículo para dirigir o Cruzeiro. Foi campeão Brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, em 2024, e em pouco tempo de Minas Gerais tirou o Cabuloso da lanterna e o colocou na disputa por uma das vagas para a Libertadores do ano que vem. Os quatro primeiros garantem vaga direta na competição, sendo que Flamengo e Palmeiras vão ficar com primeira e segunda colocações, e Cruzeiro, Flu, Bahia e o próprio Athletico brigam pelas duas vagas. O quinto colocado brigará na pré-Libertadores, mas, em caso de Fla, Palmeiras e Flu ganhar a Libertadores deste ano, abriria uma sexta vaga.

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O trabalho da diretoria é muito bom. Em dois anos, levou o Cruzeiro a uma final da Sul-Americana, terceiro lugar no Brasileirão passado, onde não ganhou pelos erros crassos de árbitros, e à semifinal da Copa do Brasil, onde também foi garfado pelo gol de mão de Memphis “Demão” e não Depay. Não me canso de lembrar disso. Com o terceiro lugar no Brasileirão, voltou à Libertadores depois de 7 anos. Se um trabalho desses, em tão pouco tempo, é ruim, não sei mais o que é bom no nosso futebol. O projeto traçado por ele e Pedro Junio é de médio e longo prazos, mas em pouco tempo eles conseguiram colocar o Cruzeiro no mapa nacional e internacional. O torcedor exibe, com orgulho, pelas ruas, a camisa azul.

A diretoria cometeu erros? Sim, todos cometem, mas os acertos são maiores. A contratação de Tite foi um desastre, assim como o dinheiro pago por Gerson, que é apenas um bom jogador do meio-campo, que não altera a cotação do dólar. No mais, o Cruzeiro investiu em jogadores jovens, que darão retorno técnico e financeiro. A base é olhada com muito carinho, e Artur Jorge está completamente integrado ao trabalho com os jovens. Otávio, goleiro convocado para a Seleção Brasileira, confirma a tradição azul de ter grandes homens debaixo da meta. É mais um ativo que, com apenas 20 anos, conquistou a torcida e o Brasil. Jonathan Jesus, contratado ao Fortaleza, é outro que está muito bem e já teve propostas do exterior. Tudo isso é trabalho de uma diretoria que investiu até aqui R$ 1 bilhão na compra do clube e de reforços. Lembrando que o dinheiro sai do bolso do seu dono, pois o Cruzeiro é SAF.

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Eu apoio essa diretoria de forma incondicional. Não fosse ela e o clube talvez não existisse mais. E tanto Pedro Lourenço quando Pedro Junio, presidente vice, são torcedores apaixonados, e sofrem como os 14 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo, quando as coisas não funcionam conforme o planejado. Não tenho dúvidas de que esse projeto será vencedor e que, em breve, o Cabuloso estará erguendo um grande troféu. É a velha frase do presidente Alexandre Kalil: “um ano a bola bate na trave, no outro, no travessão, e no outro ela entra”. Em breve, a bola vai entrar na casinha e o grito de campeão sairá da garganta dos cruzeirenses. Confiem, seu clube tem donos apaixonados, que não querem dinheiro, querem taças!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.