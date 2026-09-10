AGORA É TARDE, ANCELOTTI

O técnico italiano Carlo Ancelotti, contestado por grande parte da torcida brasileira após o fracasso na Copa do Mundo, convocou ontem os jogadores para os inexpressivos amistosos contra a Austrália e Índia, jogos caça-níqueis. Dessa vez, optou pela juventude, afastando “velhos fantasmas” como Casemiro, Danilo, Alisson, Alex Sandro e outros engodos.

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Eu sugeri que você levasse os jovens para os Estados Unidos, desse a eles experiência em Mundiais, para estarem prontos em 2030. Porém, você optou por sua “panela” e levou seus “cães de guarda, desdentados”, e sem motivação. O resultado foi a pior colocação da seleção, nos últimos 50 anos. Ah se você fosse um técnico brasileiro, já estaria na rua, principalmente por não ter voltado após a eliminação para a Noruega. Eu já disse o que penso sobre o treinador: ele é vencedor nos gigantes europeus, que tem bilhões de euros para gastar. Quando dirige times médios, fracassa, como fez no Everton e Napoli, e agora no time canarinho (mas confesso que gosto dele, pois sou Real Madrid, na Europa, e ele conquistou três Champions pelo time espanhol).

Fosse eu presidente de um clube com jogador convocado, não o deixaria ir para a Austrália e Índia. Ancelotti vai desfalcar os times, mesmo que as competições parem na data-Fifa. Sim, quando ele leva um jogador, ele o tira do dia a dia do clube, e, nessa reta final dos campeonatos, prejudica quem briga por taças ou mesmo para quem não quer cair no Brasileiro. Convocação esdrúxula, sem o menor critério ou necessidade. Em que o futebol australiano e indiano irá acrescentar no futuro da Seleção Brasileira? Estes jogos servirão apenas para encher os cofres da CBF, que mais parece uma entidade financeira do que gestora do futebol. Aliás, a CBF segue o ritmo do Brasil, com a corrupção instalada em todos os poderes.

Gostaria de ver o torcedor brasileiro parar com essa palhaçada de “hexa”. Concordo com o ex-jogador, Silas, quando ele diz que “o Brasil não vai ganhar Copa do Mundo nunca mais”. Ele justifica com o fato de o Grêmio ter 13 estrangeiros no grupo, e nenhum deles estar na seleção de seu país. É realmente preocupante. No passado, contratávamos um goleiro ou um zagueiro argentino, ou um zagueiro uruguaio. Hoje temos jogadores da Venezuela, Equador, Bolívia e por aí vai. Perdemos nossa identidade nas divisões de base, tão sucateadas, com fracassos sucessivos do time sub-20.

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Acabou, gente!



Não somos mais o país do futebol e sim da corrupção. Não me venham com “movimento verde e amarelo” na Copa América ou em qualquer outra competição. O Brasil nunca mais levantará a Copa do Mundo. Nossa safra de jogadores é a pior da história, e não há mais craques no país. Há alguns bons jogadores, que não têm capacidade de levantar um Mundial. Encarar essa realidade é o melhor que temos a fazer.

Clubes quebrados, endividados até a cabeça. Dívidas de mais de R$ 3 bilhões, impagáveis. Ex-jogadores em atividade, ganhando R$ 3 milhões, por mês. É mesmo a farra do boi. Olhem a lista dos convocados, que inclui nomes como Marquinhos, que entregou o Brasil em três Copas do Mundo e vai se preparar para entregar em 2030. Agora, Ancelotti, “Inês já é morta do lado de lá”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.