China Azul garante festa nas arquibancadas. Só depende dos jogadores

Único clube brasileiro que jamais caiu na fase de grupos da Libertadores, o Cruzeiro precisa de apenas um gol, sem sofrer nenhum, esta noite, contra o Barcelona, no Mineirão, para avançar às oitavas de final da competição, chegando a 11 pontos. Melhor ainda se o Boca derrotar a Católica, pois o clube argentino chegaria a 10 pontos e o Cruzeiro seria o primeiro colocado do grupo. Espero que os atacantes ponham o pé na forma, pois o time tem criado inúmeras situações de gols, mas os atacantes estão pecando na parte final, de empurrar a bola para as redes. Até mesmo Kaio Jorge, artilheiro nato, não vive um bom momento. É preciso levar em conta a pubalgia, que o prejudicou bastante. Espero que nos treinamentos da semana todos tenham ficado um pouco a mais nos treinos, afinando a pontaria, para não errarem tanto. O Cruzeiro já poderia estar classificado, não fosse o gol “mais feito” perdido por Néiser diante do Boca. Mas também se não fosse o “paredão” Otávio e a coisa estaria complicada.

A China Azul, como sempre, fará a sua parte. Lotará o Gigante da Pampulha, carinhosamente chamado de “Toca 3”, e empurrará o time nos 100 minutos de jogo, com o tempo de acréscimos. Que cada jogador faça a sua parte e não decepcione, mesmo porque o Barcelona já está eliminado e não aspira mais nada na competição. Espero que não fique só no 1 a 0, pois é um sofrimento, e pode acontecer de uma bola “vadia” complicar. Meu palpite é 3 a 0, com grande exibição. Que trabalho espetacular do míster Artur Jorge. Com ele, o Cruzeiro tem 19 pontos, o mesmo número do Palmeiras, desde que o português chegou, para corrigir o rumo da nau. O péssimo e fracassado Tite deixou terra arrasada, como costuma fazer por onde passa. Não fosse ele, e o Cruzeiro poderia até estar brigando pela taça do Brasileirão, como fez ano passado, quando a arbitragem, covardemente, lhe tomou 15 pontos, ajudando o Palmeiras. Mas o Porco não conseguiu ser campeão, pois o Flamengo levantou o caneco.

Não gosto desses jogos em que o adversário é franco atirador e não almeja mais nada, mas é melhor do que quando ele ainda tem alguma esperança. A eliminação do Barcelona, com campanha pífia, mostra que é noite para o Cruzeiro fazer sua melhor exibição até aqui, e deixar a China Azul feliz, fazendo o Mineirão “virar baile”. Além disso tudo, o Cruzeiro aumentou substancialmente o seu faturamento, o que mostra a competência de uma diretoria que trabalha com os pés no chão, mas que conhece o peso da camisa do clube e sabe onde quer chegar. O Cruzeiro se tornará auto suficiente em alguns anos e se igualará a Flamengo e Palmeiras. Ter donos que sabem gerir é outra história. Nesse quesito, a família Lourenço é competente ao extremo e tem a vantagem de amar o clube do coração.

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Vou estar com um olho no Mineirão e outro na Bombonera, torcendo por uma grande vitória do Cabuloso e pela derrota da Católica, para que o Cabuloso seja o primeiro do grupo. Embora eu não tenha uma definição se é melhor decidir em casa ou fora, acho que ter essa vantagem atende mais a expectativa do torcedor. O Cruzeiro continua a representar Minas Gerais com maestria, grandeza e taças. A história mostra isso e a busca pelo tri da Libertadores está mais viva do que nunca. Vamos Cabuloso, a China Azul te ama!

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