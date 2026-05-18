Neymar está na lista e Ancelotti anuncia os outros 25 nomes

Carlos Ancelotti se renderá aos apelos de ex-jogadores, técnicos e até mesmo políticos e vai anunciar Neymar entre os 26 convocados hoje, no Museu do amanhã, no Rio de Janeiro, na lista definitiva para o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir do dia 11. Mesmo não estando no melhor de sua forma física e técnica, Neymar é nosso único fora de série, que jogou no Barcelona, onde teve sua melhor fase, ganhou Champions League e foi artilheiro. Além disso, é um direito dele sim, disputar sua última Copa, a quarta de sua carreira.

Me preocupa o fato de ser possível o nome de Thiago Silva estar na lista, já que o zagueiro entregou o Brasil em 3 Copas do Mundo, chorou para não bater uma penalidade contra o Chile, e fez outras grandes lambanças na Seleção Brasileira. Ele é um retrocesso e o que há de pior na zaga brasileira.

Os demais convocados deverão ser: goleiros: Alisson, Ederson e Bento. Laterais: Wesley, AlexSandro e Douglas Santos. Zagueiros: Marquinhos, Gabriel Martinelli, Ibanhez, Léo Pereira, Bremer e Danilo. Meio-campo: Casemiro, Fabinho, Danilo, Paquetá e Andrey. Atacantes: Vini Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, João Pedro e Matheus Cunha.

Tenho dúvida entre Pedro (Flamengo) e Ígor Thiago (Brentford) e Endrick (Real Madri). Os 3 disputariam as duas últimas vagas.

Muita gente crava que Neymar não estará na lista. Minha fonte, dentro da CBF, não quis abrir e disse que ele tem 50% de chance de ir e 50% de não ir. Respeito a fonte, mas a minha intuição de repórter que cobre a Seleção Brasileira há 45 anos, e de quem está indo para sua décima primeira cobertura de Copa do Mundo, me garante que ele estará sim. Não sei que tipo de conversa Ancelotti teria tido com ele. Se vai jogar meio tempo, se aceitará a reserva, ou se jogará os 90 minutos, isso não me importa. O que vale, é saber que nosso único jogador diferente, com todos os problemas que já enfrentou na carreira, estará na Copa. Sou um crítico dele, desde os tempos do “cai, cai” na Rússia, mas não sou burro de não admitir sua capacidade.

Os outros 25, talvez tirando Vini Júnior, que é excepcional jogador e ganhou, fazendo gols nas duas finais, 2 Champions League, o resto é tudo “japonês”, jogadores que não são protagonistas de nada em seus clubes, e, a maioria, atuando em clubes pequenos da Europa. Raphinha joga no Barcelona e é uma exceção, assim como Marquinhos, no PSG. Aliás, esse é outro que já entregou o Brasil em duas Copas. Eu não o levaria.

Ancelotti renovou contrato até 2030, pelos mesmos 10 milhões de euros, anuais, mas quem garante que ele ficará no cargo até lá? Uma eliminação precoce no Mundial, poderá fazer com que ele nem desembarque no Brasil. O torcedor brasileiro não aceitaria mais um fracasso nas quartas de final ou mesmo antes dessa fase. Eu temo por isso, pois não vejo nosso time confiável.

Enquanto a França deixa Camavinga, Kuolo Muani e outros excepcionais jogadores de fora da lista, o Brasil se arrasta para achar um time, pelo menos, razoável. Acho justo que se dê mais 4 anos para Ancelotti, independentemente do resultado nesta Copa, mas o povo brasileiro não pensa como eu. Lamento que ele não tenha tido olhos para Matheus Pereira, o melhor 10 brasileiro em atividade, Kaíke, o melhor lateral esquerdo do país, e até mesmo Léo Ortiz e Fabrício Bruno.

Ele prefere jogadores que tem “grife”, mesmo com futebol inferior aos que citei. Esse é um erro cometido por Tite e seus antecessores, e agora pelo técnico italiano.

Mesmo com Neymar, não acredito em semifinal ou final. Acho mesmo que o Brasil morre nas quartas, como tem acontecido nos últimos Mundiais. Não significa que não torcerei para dar certo. Quero mais é estar errado e poder ver o Brasil na final, dia 18 de julho, no Met Life Stadium, pois vestiu a amarelinha, torço para o Brasil em qualquer circunstância, mas aposto numa final entre França e Argentina, repetindo 2022, ou França x Inglaterra ou Espanha, caso os cruzamentos permitam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É apenas palpite, e palpite, cada um tem o seu. Acertei em 2014 e em 2022, será que acertarei de novo? E vocês, o que acham que vai dar? Gostaram dos 26 nomes nos quais eu aposto? Dê a sua opinião.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.