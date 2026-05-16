Antecipei em dezembro Ancelotti até 2030

Após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, em Washington, fiz uma entrevista com o coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, e ali antecipamos que o técnico Carlo Ancelotti renovaria contrato até 2030, o que se confirmou na quinta-feira, 14. Acho que é um acerto gigantesco, pois um técnico desse tamanho precisa mesmo de um ciclo de médio prazo para entregar aquilo que o povo deseja: o hexa. Sou a favor sempre da manutenção de grandes técnicos, mas os números do italiano são péssimos, com derrotas para a Bolívia e Japão, futebol feio e sem inspiração. A verdade tem de ser dita, pois ele jamais dirigiu uma seleção e só foi campeão em gigantes europeus. Quando dirigiu Napoli e Everton, fracassou, pois sem os grandes jogadores dos clubes bilionários não conseguiu ganhar taças.

Esse é justamente o problema do time canarinho agora. Não temos mais os grandes jogadores, exceto Vini Júnior, ninguém é protagonista nos clubes onde atuam, e vejo cinco seleções à nossa frente. Embora eu saiba que a Copa do Mundo se define em três jogos: quartas de final, semifinal e final, acho difícil essa geração chegar longe. Não temos bons goleiros, os laterais são fracos e os zagueiros pouco confiáveis. Aliás, sobre isso, é estarrecedor saber que Thiago Silva deverá ser convocado para sua quinta Copa. Ele entregou o Brasil em três delas, pois em 2010 era reserva. Isso é a prova do fracasso do nosso futebol, que não consegue formar bons zagueiros. Eu levaria Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, mas Ancelotti não pensa assim. Teremos na lista até jogadores que atuam no mundo árabe, onde o futebol é fraquíssimo, e na Rússia. Realmente fica difícil acreditar em sucesso desse jeito.

Do meio para a frente, temos jogadores de alto nível, principalmente Luiz Henrique, Raphinha e o próprio Vini Júnior. Acreditar em Matheus Cunha e João Pedro é o mesmo que esperar que o “Sargento Garcia prenda o Zorro”. São coadjuvantes onde atuam. Acredito que Ancelotti, recomeçando o trabalho após esse Mundial, possa formar um time forte para 2030. Assim sim, pensaremos no hexa. Não adianta querermos passar o “carro na frente dos bois”. O técnico italiano testou mais de 100 jogadores, fez uma lista com 55 nomes, muitos deles fraquíssimos. Não tenham dúvida de que Neymar será convocado na segunda-feira. Eu aprovo. É nosso único craque, gênio, e pode fazer a diferença, mesmo não estando em suas melhores condições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma coisa me deixa feliz na nova CBF. O presidente Samir Xaud, que conheci em Orlando, no amistoso contra a Croácia, tem feito um trabalho ético, sério e transparente. Sempre motivado a melhorar nosso futebol, pensando grande e investindo de verdade. Uma entidade sem escândalos, onde ele descentraliza a gestão, dando poderes aos seus diretores. O diretor de marketing, Bernardo Bessa, por exemplo, deu uma palestra em Orlando e mostrou toda a estrutura que a Seleção terá para ganhar a Copa. Tudo está planejado nos mínimos detalhes, e, se a bola entrar na casinha, estaremos na final no Met Life Stadium. O caminho até lá está traçado. Samir Xaud não poupa esforços, dinheiro e tem conseguido patrocinadores fortes, que acreditam na marca da nossa Seleção. A assinatura de contrato com Ancelotti, é mais um gol de placa dele e de Rodrigo Caetano, que, para mim, é um craque no que faz, o melhor do Brasil. Boa sorte, Ancelotti, que seu novo ciclo seja de vitórias, conquistas e triunfos. Você é considerado o melhor técnico do mundo. Faça por onde retribuir a confiança do presidente e do torcedor brasileiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.