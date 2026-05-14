Neymar estará na lista dos 26 e na Copa do Mundo

Não foi nenhuma fonte da CBF que me revelou isso, é apenas a intuição de um repórter que segue para sua décima primeira Copa do Mundo e que sabe que o técnico Carlo Ancelotti pode ser tudo, menos inconsequente. Ao convocar o reserva e péssimo lateral Danilo, dizendo que ele é seu homem de confiança, ele deu um tiro no pé, e se não levar Neymar, nosso único craque, com certeza será punido e não desembarcará no Brasil após a eliminação do Mundial lá pelas quartas de final ou até mesmo antes. Teremos dificuldades contra o Marrocos e contra a Escócia, podem apostar nisso. Não temos goleiros confiáveis – os melhores, Fábio e Everson, foram preteridos em prol de Alisson, Ederson e Bento, fraquíssimos – e os laterais são um horror, exceto Wesley. Os zagueiros são limitados, acostumados a perder duelos para os atacantes europeus, não temos um 10 que crie jogadas importantes e nosso volante é o cansado Casemiro. Vocês acham que vamos ganhar a Copa do Mundo com isso?

Do meio para a frente até temos bons jogadores e os destaques são Vini Júnior, Raphinha e Luiz Henrique. Mas somente o jogador do Real Madrid é protagonista. Os demais são coadjuvantes. Por isso a necessidade de termos Neymar, único fora de série que, mesmo fora de forma, é mais importante do que qualquer outro jogador. Ele atuando mais perto do gol, pois já não tem a mesma velocidade de outrora, pode ser importante para achar os centroavantes em condições de marcar gols. Falar em João Pedro, Matheus Cunha, entre outros, e esquecer Neymar, seria uma aberração. Eu garanto que Ancelotti já conversou com Neymar e que ele será anunciado na segunda-feira. Não entro em especulação ou digo que “praticamente uma fonte me disse que Neymar está fora”, como disseram alguns. Praticamente é muito subjetivo. Ou crava ou não crava. Repito: a fonte que consultei me disse que estava 50% a 50% para ele ser convocado ou não, mas minha experiência me diz que ele será sim um dos 26 nomes, e se essa decisão for tomada será um grande acerto.

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Os números de Ancelotti no comando do time canarinho são péssimos. Perdeu para Japão e Bolívia e tem um índice menor que seu antecessor. É bom sempre lembrar disso, pois se fosse um técnico brasileiro já estaria na rua. Mas é europeu, italiano, e considerado o melhor do mundo, diga-se de passagem ganhando com os gigantes europeus: Real Madrid, Milan, PSG, Bayern e Chelsea. No Napoli e Everton foi um fracasso só. Como a Seleção Brasileira é mal treinada, com jogadores coadjuvantes em seus clubes, não há como acreditar que Ancelotti vá ganhar a taça. Concordo com Romário que a CBF está se precipitando ao oferecer a ele um contrato até 2030, mesmo antes de a Copa deste ano começar. Se perder, ele nem voltará ao Brasil, pois deverá se refugiar no Canadá, onde mora. O povo brasileiro não aceitaria mais uma derrota, e justamente com o técnico mais badalado do mundo. Não sou mais um “Pachecão”, mas também não torço contra. Mas a realidade nua e crua é que França e Espanha ou França e Argentina farão a final deste Mundial, no Met Life Stadium, dia 18 de julho. Não temos mais ruas pintadas, uma torcida animada, não temos mais nada. Somos apenas mais uma Seleção, entre as 48, sem o menor favoritismo. “Jaeci, o Brasil já saiu desacreditado e ganhou cinco Copas”, dirão os mais apaixonados. Sim, mas em todas elas tínhamos craques, gênios da bola, e hoje temos apenas um, Neymar, e não nas melhores condições. Enfim, Neymar será convocado segunda-feira, mas o Brasil, com ele ou sem ele, não levantará o caneco e vai amargar o seu maior tempo sem ganhar o troféu, pois em 2030 completaremos 28 anos de jejum. Não sou pessimista e sim um grande realista.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.