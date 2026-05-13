Cinco jogadores do Cruzeiro na pré-lista de Ancelotti é prestígio

O Cruzeiro tem Fabrício Bruno, Kaiki, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Gerson na lista dos 55 nomes que a CBF enviou à Fifa para a Copa do Mundo deste ano. Isso significa um enorme prestígio e um mérito gigantesco da diretoria. Pedro Lourenço e Pedro Junio recuperaram o clube em menos de dois anos. De “patinho feio” à disputa com Flamengo e Palmeiras, o clube azul voltou ao protagonismo do nosso futebol, com jogadores de alto nível, em condições de disputar todas as taças. E digo mais: não fosse Tite ter deixado terra arrasada e veríamos um ou dois jogadores do Cruzeiro na lista dos 26 que serão convocados na segunda-feira, 18. Eu ainda tenho uma remota esperança em ver Matheus Pereira, único 10 de verdade no país, na lista, mas sei que ao longo de seu trabalho, Ancelotti jamais chamou um jogador com as características dele, o que é uma covardia. Assim como é covardia não por os goleiros Fábio e Everson na lista dos 55 nomes. Aliás, eles seriam meus dois goleiros mais experientes, e eu levaria John como opção. O técnico prefere Alisson e Ederson, fraquíssimos, e o jovem Bento.

Kaiki e Bidu são os melhores laterais esquerdos do Brasil, mas Ancelotti aposta no fraco Douglas Costa e no ex-jogador em atividade Alex Sandro. Kaio Jorge teria uma grande chance, caso Tite não o tivesse atrapalhado. Infelizmente, a Seleção deveria ter os melhores jogadores do momento, mas nunca funciona assim. As preferências são absurdas em alguns casos, como o fraco e veterano Danilo, outro ex-jogador em atividade, que “é bom de grupo”, segundo o técnico. Tenho vários amigos bons de grupo, mas que de bola nada entendem. Isso é uma vergonha. Os números de Ancelotti são péssimos, piores que os de Dorival Júnior, mas ele é italiano e goza de um prestígio gigantesco, além de ganhar 10 milhões de euros por ano. Não irá a lugar nenhum, pois não temos time para chegar.

Eu garanto que Neymar estará na lista. Mesmo sem estar em suas condições, ele é nosso único jogador diferente, e impõe respeito aos adversários, pois atuou em grande nível na Europa. Reconheço que temos excelentes jogadores do meio para a frente, mas com Neymar no time, a coisa pode funcionar ainda melhor, no caso com ele mais perto do gol. Há um apelo gigantesco por sua convocação e acharei acertado que ele esteja entre os 26 nomes. Levar Igor Thiago, convocado uma única vez, ou qualquer outro atacante, e não levar Neymar, seria uma covardia. Messi e CR7 estarão se despedindo das Copas e Neymar merece a mesma oportunidade que seus pares. Há que se levar em conta que ele sempre jogou sozinho no time canarinho, pois não havia protagonistas como ele, como não há ainda hoje.

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Não vou cravar, mas diria que Neymar tem 90% de chances de estar na lista de segunda-feira. Se tivermos sorte, chegaremos às quartas de final, como nos últimos tempos, e voltaremos para casa mais cedo. Esse é o destino de um futebol pobre, sem organização, com jogadores “mimizentos”, arbitragem péssima e dirigentes incompetentes, que não se unem para formar uma Liga. Se vamos perder, que percamos com Neymar comandando a cia, pois com todos os defeitos, ele ainda é nosso grande jogador. Com uma perna só, sobra nessa turma que só tem “japonês”, com uma ou outra rara exceção.

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