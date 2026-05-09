Abel Ferreira é arrogante e chato

Que Abel Ferreira é um ótimo treinador, disso não temos dúvidas, pois seu trabalho em quase seis anos de Palmeiras é muito bom e os títulos conquistados falam por si. Mas que ele também é chato, arrogante e acha que inventou o futebol é outra verdade. Que cara irritante, principalmente por seu complexo com o Flamengo.

O Palmeiras tem sido o clube mais ajudado do futebol brasileiro, com pênaltis “marotos”, falta de expulsões de seus jogadores e por aí afora, mas ele se acha perseguido. Que o diga “Ramon Ajuda Abel”, aquele péssimo árbitro que ajudou o Palmeiras demais, ano passado. Uma vergonha.

Abel ganha uma fortuna do nosso dinheiro, é muito bem pago e deveria respeitar o povo e os torcedores. Se você não sabe, Abel, nós tivemos Telê Santana, Carlos Alberto Silva, Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo Brandão, Cláudio Coutinho e tantos outros técnicos maravilhosos e vencedores, que jamais tiveram a pretensão de achar que inventaram o futebol. Seja mais humilde e menos arrogante.

O futebol brasileiro te abriu um espaço enorme, pois você não era ninguém até chegar por estas bandas. Você deve muito mais ao Palmeiras do que o clube a você. Se tem inveja do Flamengo ou se sonha em dirigi-lo um dia, pode esquecer. A torcida rubro-negra, assim como a dos outros clubes, não te suporta.

Queira você ou não, o Flamengo é o maior time da América do Sul, um dos maiores do mundo, nunca caiu para a Segundona, como o seu Palmeiras, e tem, sim, um mercado publicitário gigantesco, merecendo um contrato maior pela visibilidade e pelos 50 milhões de torcedores que tem.

Sei que a inveja é um sentimento dos fracos, e é isso que você está demonstrando. Preocupe-se com sua equipe, que, aliás, tem praticado futebol pobre e de muito mau gosto. Ganha sem convencer, com placares magros e sem futebol brilhante. Para quem ganha tanto, você deveria dar muito mais ao seu clube.

Já seu compatriota Leonardo Jardim é um gentleman, um cara adorado onde vai, e muito mais técnico que você. Ele tem feito o Flamengo jogar um futebol de alto nível, com gols e mais gols e muita qualidade. Sabe rodar o elenco como poucos e faz um bem danado ao futebol brasileiro.

Se você está tão revoltado e invejoso, Abel, “pede pra sair”, como diria o capitão Nascimento, de “Tropa de Elite”. Vá embora e não fará nenhuma falta por estas bandas.

Repito, você é trabalhador, mas uma pessoa insuportável, que quer apitar os jogos, trata os profissionais de imprensa muito mal e se acha o dono da verdade. Outra coisa: você nunca perde, sempre acha um culpado e não admite seus erros.

Pode voltar para Portugal ou para onde bem entender, saiba que, exceto no Palmeiras, você não é bem-vindo no Brasil. E não ache que sou xenófobo, porque não sou, apenas não suporto a sua mania de grandeza e de achar que você é o inventor do esporte bretão. Dito isso, vaza, Abel!

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SEM CORPO E SEM ALMA



Se o Atlético continuar a viver de uma vitória isolada sobre Cruzeiro ou Flamengo, vai se apequenando cada vez mais. Como gigante do nosso futebol, precisa ter um time à altura de sua torcida e tradição. Esse time atual é fraco, sem corpo, sem alma, sem brilho, com vários ex-jogadores em atividade ganhando fortunas. O clube precisa de um diretor de futebol de verdade, pois desde a saída de Rodrigo Caetano nunca mais o Galo teve um time competitivo, em condições de ganhar taças.

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