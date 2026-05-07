Ancelotti deveria ter se pronunciado anteriormente

Esse mi, mi, mi da convocação ou não de Neymar para a Copa do Mundo tem um único culpado: Carlo Ancelotti. Ele deveria ter se pronunciado, anteriormente, e dito se levaria ou não Neymar para a Copa do Mundo. Se ele fez isso, em Orlando, ao garantir o péssimo Danilo no grupo, porque não fez o mesmo com Neymar? Não é possível que entre 26 jogadores, a maioria coadjuvante em suas equipes, não haja espaço para o único craque que temos. Ah, mas Neymar deu um tapa na cara de Robinho, dirão os torcedores. Sim, deu e errou, mas isso acontece todo dia no futebol. Nos tempos de jogadores de verdade e em que não havia esse mi,mi,mi, a porrada comia no vestiário, as coisas se resolviam ali mesmo e bola pra frente. Até hoje acontece, mas como foi com Neymar a proporção é gigantesca. Robinho Júnior já o abraçou, já fizeram as pazes e já o perdoou. Futebol é jogo, é quente, e as pessoas perdem mesmo a cabeça em determinados lances. Neymar errou muito na sua carreira, quando deu um tapa no braço de um torcedor do PSG, quando discutiu com torcedores do Santos e outras coisas mais. Ele precisa ser mais comedido e, se não está aguentando a pressão, que diga a Ancelotti que não se sente confortável para estar no Mundial.

Conversando com meu amigo e um dos maiores laterais esquerdos de todos os tempos, Roberto Carlos, ele me disse ontem: “Jaeci, eu já participei de vestiários onde o pau comeu, onde um jogador rolou no chão com o outro e a coisa se resolvia ali. O problema do Neymar é que ele adotou uma postura política que desagrada à esquerda, e está pagando por isso”. É verdade. Neymar, assim como eu, é de direita e não suporta os desmandos do PT, da esquerda e do atual presidente, que saiu da cadeia para governar o país sem ser inocentado. É preciso esclarecer as coisas: a condenação de Lula foi anulada, porque ele deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. É mais ou menos como se você cometesse um crime no Rio e fosse julgado em São Paulo e o julgamento fosse anulado. Ele jamais foi inocentado dos crimes que cometeu. “É o poste mijando no cachorro”, no país onde políticos e ministros estão envolvidos no caso Master até o pescoço. Uma vergonha!

Neymar tem o direito de defender o partido e a ideologia que quiser. É um cidadão, paga impostos e merece respeito.

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Com relação ao futebol, eu o levaria para a Copa porque é o único fora de série que temos. Merecer, ele não merece não, pois não está jogando nada. Mas como na Seleção Brasileira tem um monte de “japonês”, não custa nada levar nosso único craque. Eu ainda acredito que ele estará na lista dos 26, que será anunciada dia 18. Na lista dos 55 nomes, com certeza ele estará, mas abrir mão dele entre os 26 que estarão em solo norte-americano, mexicano e canadense seria o maior erro do técnico Carlo Ancelotti, que, aliás, tem péssimos números no comando do nosso escrete. Mas ele é considerado o melhor técnico do mundo e intocável. Vale lembrar que nunca dirigiu uma seleção e quando pegou times europeus pequenos sucumbiu. Só ganhou com os gigantes europeus, que, cá pra nós, qualquer um ganharia também. Não espero nada da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo que não seja o fracasso. Embora eu torça pelo sucesso, como jornalista de verdade, e nada de “Pachecão”, tenho que dizer a verdade ao meu leitor e telespectador do meu canal de Youtube. O Brasil de hoje não mete medo no Japão e na Bolívia, porque meteria na França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Argentina e Holanda?

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