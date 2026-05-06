Só a vitória interessa para manter vivo o sonho do bi

Universidad Católica e Cruzeiro jogam hoje, às 23h (de Brasília), em Santiago do Chile, em jogo que terminará na madrugada de quinta, um horário pornográfico e vergonhoso. Ao Cruzeiro, somente a vitória interessa, justamente por ter bobeado no Mineirão e perdido para um time num jogo em que foi amplamente superior, mas que não soube traduzir em gols. Uma vitória será fundamental, pois o Cruzeiro jogará com o Boca, em Buenos Aires, e na última rodada receberá o Barcelona, no Mineirão. Vencendo, chegará aos 12 pontos, e estará garantido nas oitavas. Libertadores é isso, gente, tem que fazer conta a cada rodada, pois é uma competição traiçoeira. Mas o time azul se complicou, justamente por perder para a Católica, diante da China Azul. Agora, tem que dar o troco na casa do adversário.

Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. O Cruzeiro tem um time na conta do chá, com titulares de alto nível, mas reservas, que quando entram, fazem o ritmo cair. Vocês sabem quem são eles, e somente na janela de julho reforços chegarão para tonar o time mais forte e competitivo. Como o trabalho é de médio prazo, com Arthur Jorge tendo contrato até 2030, o torcedor precisa entender as etapas. Todos querem títulos imediatos, mas não funciona assim. Num ano você bate na trave, no outro, no travessão, e no seguinte bate campeão. O problema é que o começo péssimo no Brasileirão afasta o Cruzeiro das primeiras colocações e, em caso de eliminação na Libertadores, ficará difícil pleitear vaga na competição na temporada que vem. Ainda há a Copa do Brasil, caminho mais curto para a principal competição da América do Sul.

O Cruzeiro esteve irreconhecível contra o Atlético na derrota por 3 a 1. Não teve organização, empenho, e achou que poderia vencer a hora em que bem entendesse. Eu tenho minhas convicções e acho que o time tem que ser escalado com Lucas Silva, Lucas Romero e mais 9. Não abriria mão desses dois “cães de guarda”, que dão sustentação ao setor defensivo. Gerson até melhorou seu futebol, mas ele não marca ninguém. Não é característica dele. É um segundo volante, mais de criação. E, cá pra nós, nunca o achei isso tudo. Vejo uma certa “preguiça” nele, desde os tempos de Flamengo. Não gosto de jogador que perde a bola e põe as mãos na cintura. Eu não abriria mão de Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo. Esses seriam meus jogadores do meio para a frente. Colocaria Gerson na reserva, mas esse não é o pensamento do treinador. O cara custou 30 milhões de euros e tem que jogar.

Será uma parada duríssima essa no Chile, onde se não puder vencer, que pelo menos busque o empate, pois manterá o adversário com os mesmos pontos. Vale lembrar que a Católica ainda jogará com o Barcelona, fiel da balança, e deverá vencer. Sendo assim, a situação do time azul se complica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ideal mesmo é vencer hoje, pois o Cabuloso chegaria a 9 e, ainda que perca para o Boca, na Argentina, decidiria sua sorte no Mineirão, contra o Barcelona. A madrugada de quinta-feira vai nos dar as respostas que procuramos, mas que será um jogo dificílimo, não tenho a menor dúvida. Façam suas apostas. Com todas as dificuldades, continuo acreditando no Cabuloso.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.