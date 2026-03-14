Tite, peça demissão, não faça isso com o presidente e a torcida

Há coisas na vida que não adianta forçar que não darão certo. A manutenção de Tite no comando técnico do Cruzeiro é um erro grave, que pode custar toda a temporada. Peguem os exemplos de times que venceram recentemente. O Flamengo, campeão de tudo, mandou Filipe Luís embora pelo fato de o presidente Bap entender que ele não conseguiria tirar mais do elenco do que tirou. O São Paulo, então com 10 pontos, na liderança da competição, mandou Hernán Crespo embora por não concordar com seus métodos de trabalho. Róger assumiu e o São Paulo é líder isolado do Brasileirão. O Vasco não suportava mais Fernando Diniz e o trocou por Renato Gaúcho, que na estreia, quinta-feira, venceu o Palmeiras e saiu da zona de rebaixamento. Último colocado na competição, o Cruzeiro é o único que mantém o técnico, mesmo com o péssimo trabalho realizado até aqui, onde só ganhou de times de série D, exceto a vitória no clássico com o Atlético, que deu ao clube o “fabuloso” título mineiro.

Não há mais clima para que ele continue. A chegada de um novo técnico, seja ele quem for, vai dar motivação e novo gás aos jogadores, além de tranquilidade aos dirigentes. Pedrinho Lourenço é um dos torcedores que compõem os 14 milhões da China Azul, espalhados pelo mundo, e também está sofrendo com os péssimos resultados. “Não contratei técnico para mandar embora em dois meses.” Perfeito, mas quando a coisa não funciona, é melhor trocar antes, ou a temporada inteira pode ser jogada no lixo. Sei que treinador é “artigo” em extinção no nosso país, mas o erro foi contratar alguém pelo nome. Tite tem a grife de ter sido campeão de tudo no Corinthians, mas não realiza um grande trabalho há 11 anos. Foi um fracasso na Seleção Brasileira e no Flamengo. Disse que ficou um ano parado, se reciclando, mas isso não é verdade. Não se atualizou, não se modernizou e virou chacota nacional.

O Cruzeiro é um bando em campo, sem jogadas trabalhadas, sem verticalidade, sem absolutamente nada. Esperar os três últimos jogos do Brasileirão, antes da parada para a data-Fifa, será mais um erro da diretoria. É melhor mandar embora agora, enquanto há tempo de corrigir o rumo na Nau. Os jogadores também têm culpa, pois alguns esqueceram o belo futebol no ano passado. Porém, o maior responsável é o comandante. Não adianta Tite agradar o presidente se não consegue fazer o time jogar, dar o mínimo de conjunto à equipe. Suas palavras rebuscadas também não convencem mais ninguém. Tite envergonha seus pares com um trabalho ruim, como o que fez no Flamengo, em que até o menos experiente treinador seria campeão, e que está fazendo agora no Cruzeiro. Sobre o trabalho péssimo na Seleção, nem vou mais falar, pois os 200 milhões de brasileiros sentiram na pele o que esse treinador tinha para mostrar: um trabalho pífio, sendo eliminado por duas seleções de segunda linha do futebol mundial.

Tite já está milionário, voou o mundo todo, em primeira classe, tomou bons vinhos e deixou a Seleção terra arrasada. Tentou emprego na Europa, mas nem os times menores acreditaram nele. Sem espaço, conseguiu uma vaga no Flamengo, onde ganhou o falido “Cariocão” e declarou: “é um campeonato dos mais difíceis do país”. Balela! Os estaduais são competições falidas, retrógradas e ultrapassadas. Ganhou domingo passado o “Mineiro”, mas, dessa vez, foi mais comedido, pois no seu íntimo, sabe que a competição não vale nada. Perdeu jogos para times da Série D e deixou a China Azul envergonhada. Sei que tomar certas decisões, ainda mais quando há uma aposta no nome, é difícil para a diretoria. Porém, um dirigente não pode ser passional ou amigo de técnico e jogadores. É preciso separar as coisas e mandar embora sim, antes que seja tarde.

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Pedro Lourenço e Pedro Junio tem acertos gigantescos, e a China Azul reconhece. Mas os erros fazem parte do aprendizado. O que não deve acontecer é ficar insistindo nesse erro. O Cruzeiro é o lanterna do Brasileirão, com cinco jogos disputados. Não vejo recuperação com o atual técnico. E se esperar os três jogos que faltam, antes da data-Fifa, pode ser tarde demais. A Libertadores está batendo à porta, e seria terrível o time azul começar a competição com um técnico tão ruim e sem perspectiva. Presidente, atenda o clamor da torcida. Troque o técnico enquanto há tempo. Ou a temporada 2026 estará acabada com nove meses de antecedência.

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