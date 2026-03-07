Um clássico que não empolga

Teremos, neste domingo, no Mineirão, um dos clássicos mais sem sal dos últimos anos, com Atlético e Cruzeiro tendo um começo de ano assustador. Até aqui, no Mineiro, enfrentaram equipes de Série D e tiveram dificuldades. No Brasileirão, em 12 pontos disputados, estão lado a lado, com apenas 2 pontos, na zona de rebaixamento. Um começo ruim, principalmente para o Cruzeiro, que brigou pela taça, ano passado, em duas frentes, e para o Atlético, que foi finalista da Sul-Americana.

É no clássico, porém, que os ponteiros costumam se acertar e as equipes começam a crescer para uma virada de chave. Não fico em cima do muro, dizendo que “clássico não tem favorito”. Tem sim, quando uma equipe está melhor que a outra, mas, no de hoje, 50% de chances para cada equipe, justamente por não estarem bem. E vou além: talvez um péssimo 0 a 0, com decisão nas penalidades. Espero que ambos me surpreendam e que tenhamos um jogaço, com muitos gols e emoção do começo ao fim.

De um lado, Tite, um técnico contestado pela torcida, com rejeição de quase 100%. Do outro, uma novidade, Eduardo Domínguez, ex-técnico do Estudiantes, que começa a implementar sua filosofia de trabalho, iniciado há uma semana. As duas equipes têm apresentado futebol pífio, abaixo da crítica, mas já passou da hora de se explicarem. O Cruzeiro investiu num técnico caro, que não faz um bom trabalho há 11 anos. Também gastou uma fortuna na contratação de Gerson, para mim, um jogador bem comum, que não vale nem um quarto do que foi gasto com ele. Podem ter a certeza de que não passará disso que vocês estão vendo.

O Cruzeiro, que ano passado praticou o melhor futebol do país, caiu do vinho para a água, e isso tem muito a ver com o sistema de jogo de Tite. Não aceito desculpas de que estamos no começo da temporada e que os jogadores estão fora de forma. Não! O atleta deveria ser preparado para voltar das férias em boa condição física. Acho até que caberia uma cartilha, orientando-o a se cuidar mais no período de descanso, treinando pelo menos uma vez por dia para manter a forma e não voltar às atividades tão “desinteressado”. Num ano atípico como este de Copa do Mundo, com Brasileiro e estaduais juntos, realmente faltou uma programação mais adequada. Não é possível que alguns jogadores tenham esquecido o futebol na temporada passada.

Já o Atlético tem a desculpa da chegada de um novo treinador e do pouco tempo de trabalho. Tecnicamente, é um time inferior ao Cruzeiro, mas, no confronto deste ano, o Galo foi muito superior, e poderia ter goleado, no segundo tempo, além de ter sido garfado pela arbitragem, que não deu um pênalti claríssimo de Kaiki em Bernard. O clube contratou vários jogadores dos clubes vizinhos da América do Sul, mas é preciso entrosá-los e fazer com que entendam a nova filosofia do treinador. Enfim, as duas equipes precisam mostrar muito mais do que apresentaram até aqui, pois se continuar como está, o fracasso de ambos será iminente.

Tenho visto torcedores dizendo que “vão torcer contra o Cruzeiro para Tite ser demitido”. Discordo! Torcer pelo seu time é o melhor que você faz, mesmo porque eu garanto que, caso o Cruzeiro perca a taça, ele não cairá, e será mantido para o restante da temporada. A não ser que tome de 4 a 0, aí ele mesmo pedirá demissão. Como não acredito nesse placar, e sim num jogo equilibrado, a China Azul tem que apoiar o time para levantar a taça e evitar o hepta do adversário.

Estou feliz por ver o Mineirão voltar aos velhos tempos, com torcidas divididas, fazendo um espetáculo bonito. Se em campo nosso futebol é dos piores do país, que nas arquibancadas os torcedores possam mostrar ao resto do país que temos condições de juntar 62 mil pessoas, 31 mil para cada lado, civilizadas, educadas, entendendo que é apenas uma partida de futebol. Estádio é lugar de senhoras, senhores, crianças, adolescentes, todos do bem. Os bandidos, que marcam pontos de encontros para se digladiarem, que sejam presos com os rigores da lei.

No último clássico com torcida dividida, em 2022, não tivemos nenhum registro de brigas ou agressões. Que tenhamos hoje a repetição nas arquibancadas. Obrigado à FMF e autoridades policiais por mostrar que em Minas Gerais quem manda é o cidadão de bem e que cabe a ele estar no Mineirão para assistir ao jogo, em paz, seja qual for o resultado. Bom jogo e boa torcida, meus amigos e minhas amigas.

