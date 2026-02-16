A covardia feita com o North é a mesma que fazem com os mineiros no Brasile



É muito raro um árbitro mandar voltar a cobrança de uma penalidade por causa de invasão de área. Foi o que fez o tal Paulo César Zanovelli, orientado pelo VAR, no jogo em que o América se classificou ao bater o North, com duas penalidades, além do tempo extra. Uma vergonha, uma covardia com um time do interior, que fez campanha brilhante e que estava se classificando com o 1 a 0 que havia feito, até que os acréscimos chegassem. O North sentiu na pele o que é fazer um campeonato com bons números, e, no jogo final, ser garfado. Isso é o que fazem os árbitros do país com Cruzeiro, Atlético e América nas competições nacionais quando nossos times choram os erros cometidos. No Mineiro, é sempre a favor dos grandes clubes e isso enoja o torcedor de bem. O gol mal anulado da URT contra o Cruzeiro, e os dois pênaltis a favor do América contra o North, mudaram a cara das semifinais, e tudo vai caminhar para Atlético e Cruzeiro decidirem a taça.



Os campeonatos estaduais são competições falidas, retrógradas e ultrapassadas. Pelo menos em Minas Gerais, temos como presidente da FMF o doutor Castellar Neto, para mim um craque, que deveria ser o presidente da CBF, por sua competência, seriedade e transparência, além de um conhecimento ímpar, formado pela Sorbonne. Quando era vice-presidente da CBF, ocupou um posto de relevância na Fifa, cargo que voltou a ocupar em outubro passado, na Câmara de Resoluções de Disputas (CRD). Infantino sabe da competência de Castellar Neto e não abriria mão dele por nada. O dia que o doutor Castellar chegar à presidência da CBF, aí sim, teremos um cara íntegro, para mudar a cara do nosso futebol. E aconselho a ter ao seu lado um Ronaldo, Kaká ou Gilberto Silva, ou até mesmo os três. Eles irão acrescentar muito para qualquer presidente.



Voltando aos jogos de sábado, é uma vergonha saber que a arbitragem tende sempre para os grandes clubes. Erros crassos, erros nojentos, que quando não é do árbitro de campo, é do VAR. Se os juízes forem mandar voltar todas as cobranças em que há invasão à área, não sobrará um jogo em que isso não aconteça. Duvido que se a classificação fosse para o North e o pênalti a favor do time de Montes Claros, se ele mandaria voltar. Mas, para beneficiar o América, o fez. Eles fazem isso também a favor de Atlético e Cruzeiro, e esse é um dos motivos de a competição ficar ainda mais desvalorizada. Até mesmo torcedores e jornalistas americanos ficaram indignados, e, mais uma vez, seja quem for o campeão, o Campeonato Mineiro já está manchado. Eu gostaria de ver uma final entre duas equipes do interior, pois, para Atlético e Cruzeiro, esse título já não vale mais nada.

O Brasileirão está em curso e os dois maiores da capital vão sofrer na pele, como em todos os anos, os erros crassos dos árbitros. Mas não deveriam reclamar, já que quando é a favor deles, no Estadual, ficam felizes da vida. Se cuida, América, na Série B, ninguém vai mandar voltar cobrança de penalidade. Sobre o técnico Tite, com rejeição de quase 100% da torcida cruzeirense, a diretoria está apenas adiando a decisão de dar um pé na bunda dele. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, e o que a China Azul espera é que não seja tão tarde para tal. A Libertadores é o principal objetivo e não será com Tite, “Titinho” e cia que o Cabuloso conseguirá ganhar o tricampeonato. A diretoria do Atlético agiu rápido e mandou Sampaoli embora. O que a diretoria do Cruzeiro está esperando para fazer o mesmo com Tite?

