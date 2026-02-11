Jaeci: O fracasso nas mãos de Tite é questão de tempo

O Cruzeiro enfrenta o invicto Mirassol, em sua casa, esta noite. A vitória que interessa para a China Azul é esta. Ganhar Campeonato Mineiro nada vai acrescentar na vida deste gigante, que escolheu para esta temporada um técnico fraco, desatualizado e “paneleiro”. O caminho para o fracasso está traçado e, mais cedo ou mais tarde, a diretoria vai enxergar isso. Espero que não seja tarde, com a eliminação na Libertadores, competição tão difícil de entrar. O presidente Pedro Lourenço e seu filho, Pedro Junio, não merecem um técnico assim. São dois dirigentes honestos, trabalhadores e apaixonados pelo Cruzeiro. Foram iludidos por Tite para contratar Gerson, por uma fortuna, apenas um bom jogador de meio-campo, mas que não é protagonista para ganhar taças. Como coadjuvante, num time bem montado e dirigido, funciona bem. No mais, é o que temos visto até aqui.



O Mirassol está invicto em sua casa. No Brasileirão passado, não perdeu para ninguém e mostrou ao torcedor que fazer futebol com seriedade e um técnico competente dá resultado. Não tinha os bilhões de Flamengo e Palmeiras, nem os milhões do Cruzeiro, mas soube fazer um time competitivo, com objetivo traçado, e chegou à Libertadores, um feito inédito para um time pequeno. Já o Cruzeiro, gigante do nosso futebol, campeoníssimo e estruturado, deixou sua gente orgulhosa com o trabalho do mister Leonardo Jardim. As taças não vieram, pois o projeto era para médio ou longo prazo, mas o reconhecimento ao trabalho foi nacional e internacional. O cruzeirense voltou a sentir orgulho do time, da estrutura, e lotou o Mineirão, em todos os jogos, com a segunda melhor média de público do Brasil. Já este ano, a coisa começou mal. Há tempos eu não via apenas 15 mil pessoas num jogo do Cabuloso, como vimos na semana passada, reflexo de um técnico sem aceitação, que foi rejeitado por quase 90% dos torcedores quando foi anunciado.



Não adianta forçar a barra, pois o torcedor não é bobo. Claro que se a bola começar a entrar ele vai comemorar, pois o clube está acima de todos. Mas, pelo péssimo começo de trabalho e pelo futebol que não evolui, será difícil esse treinador conquistar a China Azul. Vejo alguns “passadores de pano” dizendo que Tite ganhou tudo no Corinthians. É verdade, com um time montado por Mano Menezes, e com a defesa milagrosa de Cássio, em chute de Diego Souza, que o teria eliminado da Libertadores. De lá para cá, foram só fracassos, como o visto na Seleção Brasileira, onde deixou terra arrasada, o “campeão das Eliminatórias” (risos).

Será que há troféu de Eliminatórias na CBF? Claro que não. O que vale é Copa do Mundo, e, nesse quesito, ele foi um fracasso, com duas eliminações para duas seleções de segunda linha do futebol mundial. Em Minas, rebaixou o Atlético Mineiro e diz que “tem uma dívida gigantesca com o alvinegro”, começando a pagar agora, com a derrota no clássico e com a péssima campanha na temporada. Espero que não rebaixe o Cruzeiro, pois, mesmo com um time forte montado por Jardim, ele não consegue engrenar. Hoje é uma grande chance de começar uma recuperação, pois uma terceira derrota consecutiva no Brasileirão, não será aceita pela China Azul. O fracasso nas mãos de Tite é iminente e questão de tempo. Podem apostar nisso! Eu, Thiago Asmar (Pilhado), Gabriel Reis (Paparazzo Rubro-negro), Mauro Cezar Pereira e mais alguns jornalistas sérios sabemos que Tite é a maior mentira do futebol mundial, mas há os “passadores de pano” que se encantaram com o “encantador de serpentes”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.