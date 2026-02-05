Quase 50 ‘chuveirinhos’ no jogo contra o Betim

O Central da Toca, do grande jornalista Samuel Venâncio, dono da TV Samuca e grande cruzeirense, constatou que, no jogo Cruzeiro 1 x 0 Betim, o time celeste alçou quase 50 bolas na área do adversário, sem nenhum proveito, exceto no último lance do jogo, em que Matheus Pereira fez o gol de cabeça. É bom a gente dizer que num campo péssimo daquele e com o “dilúvio” que caiu, essa era uma das opções de jogadas. Dito isso, me preocupa muito esse começo do Cruzeiro na temporada, justamente porque com o novo treinador esse é o esquema mais adotado, faça chuva ou faça sol. Contra o Botafogo, além de nada produzir e dos “toquinhos para os lados” que irritam o torcedor, o time ainda sofreu sua maior derrota nos últimos tempos, o que deixou a China Azul revoltada. Para quem viu o time de Leonardo Jardim, ano passado, e vê esse de hoje, a mudança é do vinho para a água. E de vinho o mister entende, já de água esse técnico atual deve entender.

Eu avisei que o Cruzeiro ganharia do Betim – só não esperava que fosse no sufoco - e que vai ganhar do Coritiba, apesar do péssimo técnico e de seu esquema retrógrado e ultrapassado. Na coletiva, a velha “lereia” e o autoelogio: “eu ganhei todos os títulos que um treinador pode ganhar, exceto a Copa do Mundo”. É muita cara de pau. Ganhou graças ao trabalho de Mano Menezes, que foi para a seleção e deixou o time do Corinthians prontinho para ele, pois seu futebol sempre foi de pegada, marcação forte e porrada. E isso foi em 2012, há 14 anos. De lá para cá, ele acumulou fracassos na Seleção Brasileira, durante 6 anos, “o rei das Eliminatórias”. Será que tem troféu na CBF alusivo à essa competição? (risos) Claro que não. O que vale é Copa do Mundo, e nas duas em que comandou o time brasileiro foi eliminado nas quartas de final para duas seleções de segunda linha do futebol mundial, Bélgica e Croácia. Perdeu uma Copa América, no Maracanã, para a Argentina, e tomou chocolate. O Brasil era como o Cruzeiro de hoje, sem esquema tático, sem toque refinado, sem corpo e sem alma.

A história do Cruzeiro é bem diferente da maioria dos times brasileiros. Sempre foi uma equipe refinada, de toque de bola, de qualidade, de tabela, dribles e gols. O tal “chuveirinho” é argumento de quem não tem repertório, de quem pouco entende de futebol. Quem teve Dirceu Lopes, Tostão, Alex e tantos outros gênios sabe muito bem do que estou falando. Vocês perceberam que de 2007 para cá somente técnicos gaúchos dirigiram a Seleção Brasileira? Dunga, Mano Menezes, Felipão e Tite ajudaram a acabar com o pouco talento que ainda tínhamos. Felizmente, agora temos um italiano, que gosta de jogar pra frente, pois aprendeu isso nos grandes times nos quais trabalhou. Não acredito que ele ganhará a Copa do Mundo, pois pegou terra arrasada, mas como ficará até 2030, conforme antecipei na cobertura do sorteio da Copa, em Washington, poderemos colher bons frutos lá na frente. Voltando ao Cruzeiro, Tite, para fazer média, pede ao torcedor que compareça ao Mineirão. A grande maioria não quer vê-lo nem pintado de ouro, e fala até em cancelar o sócio torcedor, o que acho um erro. Pedro Lourenço não merece isso. Ele faz pelo clube, do qual é dono, o possível e impossível para ganhar taças. Errou na contratação desse péssimo treinador, mas vai enxergar isso, mais cedo ou mais tarde. O que a China Azul tem que fazer é torcer para que o Cruzeiro vença esta noite e apague a péssima impressão, deixada na goleada sofrida para o Botafogo. Tite não será treinador da equipe celeste por muito tempo, ao passo que o gigante das Minas Gerais é eterno!

