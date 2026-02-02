Oldack Esteves, um chargista e um amigo maravilhoso

A família Estado de Minas está mais triste. Perdemos na última sexta-feira (30/1), o nosso querido Oldack Esteves, como muito bem diz o nosso presidente Josemar Gimenez, “o rei dos traços”. Um dos chargistas mais consagrados do Brasil, um grande cara. Nos meus quase 40 anos de jornal, aprendi a admirá-lo, sempre brincalhão, gostava de ir tomar café na padaria próxima ao nosso trabalho, onde contava seus “causos” e a gente se divertia.



Assim que entrei na empresa, ainda na Rua Goiás, ele me recebeu de braços abertos, dizendo que já me admirava pelo meu trabalho na TV Globo. Fizemos uma amizade bacana, de respeito e reciprocidade na admiração. Como sou da geração que gosta de ler o jornal no papel, quando morava em BH, a primeira coisa que fazia quando acordava era ler a capa e, depois, dar uma conferida na charge do Oldack, para, em seguida, ler o caderno de esportes.



Oldack faz parte de uma geração notável como Ziraldo, Son Salvador, Chico e Paulo Caruso e outros gênios dos traços. Criatividade lá em cima, sempre retratando as coisas das nossas Gerais. Era amado e respeitado por políticos, sempre com uma arte irônica, mas sem agredir ninguém, era um cara sempre de bem com a vida, palavra suave e cordial.



Seus cabelos brancos, óculos e sua mesa, que tinha sempre um destaque na nossa redação. O gênio da arte tinha que ter um espaço só seu, onde pudesse criar e retratar o cotidiano com seus traços. Uma boa charge diz mais que mil palavras, mais que uma reportagem.



Oldack circulava pela redação, batia papo com todos nós, e só saia da empresa bem tarde. Amava o que fazia, e, justamente por isso, era o craque que todos nós conhecemos.



Que privilégio do nosso Grande Jornal dos Mineiros ter tido esse chargista, que era sensível à nossa gente. Certo dia lhe perguntei: “Oldack, como você cria seus traços, que são únicos?”. Ele então me respondeu: “Sou mineiro, amo nossa terra e procuro sempre estar ligado nos fatos do dia a dia. Não vejo charges de outros colegas, antes de fazer a minha e entregar ao diagramador. Tenho orgulho de fazer traços sobre as coisas de Minas Gerais, e acho que esse é meu grande diferencial”.



Como Minas Gerais sempre teve na política grandes estadistas, como Juscelino Kubichek, Tancredo Neves, Hélio Garcia, Oldack dava um destaque maior e, curiosamente, todos amavam suas charges. Um traço aqui, outro ali, e estava retratado aquele fato político.



Era cruzeirense, mas quase não fazia traços sobre o esporte bretão, a não ser que o momento exigisse muito. A charge não deixa de ser uma crítica, mas ele era cuidadoso para não ferir ninguém. Retratava os fatos com alma leve e pura.



Meu querido Oldack, você descansou. Sei que os últimos tempos não foram fáceis, mas você cumpriu sua missão neste plano terreno, com a maestria dos grandes gênios. Você é eterno e sua arte jamais será esquecida.



Meus sentimentos mais profundos às suas amadas filhas, familiares e amigos. A família Estado de Minas agradece por ter tido em você, o nosso grande representante dos traços.



Jamais me esquecerei quando ficávamos na sala do nosso então executivo, Josemar Gimenzez, ouvindo suas histórias e seus “causos”. A gente se deliciava, pois o seu humor era algo notável.

Sentiremos saudades, até o dia em que chegarmos aí no Céu, para nos reencontrarmos. Descanse nas mãos do Criador, e obrigado por tudo.

